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بالفيديو| "لقطة طريفة".. لاعب يمنح الحكم بطاقة صفراء

منذ 50 دقيقة
لاعب يمنح الحكم بطاقة صفراء

لاعب يمنح الحكم بطاقة صفراء

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

شهدت مباراة في الدوري الهولندي الممتاز، جمعت بين فريقي فيتيس وتفينتي، مساء أمس الأحد، لقطة طريفة، حينما أشهر لاعبًا بطاقة صفراء في وجه حكم المباراة.

وحدثت الواقعة بشكل طريف، حينما تداخل لاعبين من الفريقين في كرة، على مقربة من حكم المباراة يوكيم كامفويس، ما تسبب في تصادم اللاعبين بالحكم، الذي حاول القفز من فوقهما لتفادي التصادم معهما.

سقوط الحكم بهذا الشكل، يُعاقب عليه اللاعبين بداعي التمثيل، في المباريات المختلفة، وهو ما دفع أحد لاعبي فريق فيتيس، في الذهاب للحكم، والحصول على البطاقة الصفراء من قميصه، قبل أن يرفع الإنذار في وجهه، مصاحبها بابتسامة، وهو ما أثار ضحك حكم المباراة أيضًا.

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