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بالصور| "فيسبوك" تطلق ميزة جديدة خاصة بالتعليقات

منذ 25 دقيقة
فيسبوك

فيسبوك

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

وسعت شركة "فيسبوك" من نطاق ميزة جديدة خاصة بتعليقات المستخدمين على المنشورات، وهي عبارة عن أزرار تسمى "downvote"، و"upvote"، لتصبح متوفرة في جميع أنحاء العالم، بعدما كانت مقتصرة على مستخدمي الولايات المتحدة فقط.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الأزرار الجديدة ستسمح للمستخدمين التصويت على التعليقات كونها ذات منفعة أم لا.

الخدمة الجديدة من "فيسبوك"، تشبه تلك التي يقدمها موقع "رديت"، وذلك بهدف تحسين نوعية الخطاب المتداول على المنصة.

أوضحت الشركة أن زر "downvote"، يستخدمه الأشخاص للإشارة إلى ما تسميه "فيسبوك" بـ"التعليقات السيئة"، والتي تصفها الشركة بأنها "نوايا سيئة أو غير محترمة"، وبذل الموقع جهدًا كبيرًا للتأكيد على أن هذا ليس زر dislike، أما زر upvote سيتم استخدامه لتسليط الضوء على التعليقات "المفيدة أو الثاقبة".

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