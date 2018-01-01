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سيمون تنفي مقتلها في "فوق السحاب"

سيمون تنفي مقتلها في "فوق السحاب"

سيمون تنفي مقتلها في "فوق السحاب"

منذ 20 دقيقة
سيمون

سيمون

كتب: الوطن

نفت الفنانة سيمون مشاركتها في مسلسل "فوق السحاب" كضيفة شرف، حيث نشرت على حسابها على "فيس بوك" صورة لخبر منشور على موقع إحدى الصحف الإخبارية يوضح مقتلها في أولى حلقاته، نافية الأمر.

وكتبت سيمون، معلقة على الخبر قائلة "معرفش حاجة عن المسلسل، ولا حد كلمني".

"فوق السحاب" بطولة هاني سلامة وستيفاني صليبا وإبراهيم نصر ومنى عبدالغني ونهال عنبر وشادي ألفونس. ومن تأليف حسان دهشان، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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