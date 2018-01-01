بالفيديو| لقطات من السماء لملعب "كالينينجراد".. "مونديال روسيا 2018"

ملعب "كالينينجراد"
رصدت طائرة درون فيديو لملعب "كالينينجراد أرينا"، الذي بات جاهزا لاستضافة مباريات مونديال روسيا 2018.
وسيكون ملعب "كالينينجراد أرينا"، الذي يتسع لـ35 ألف متفرج، مسرحا لأربع مباريات في بطولة كأس العالم المقررة في روسيا هذا الصيف، وهي مواجهات: كرواتيا / نيجيريا (16 يونيو)، وصربيا / سويسرا (22 من يونيو)، وإسبانيا / المغرب (25 يونيو)، وإنجلترا / بلجيكا (28 يونيو، وفقا لموقع "روسيا اليوم".
يتميز اللاعب المصري محمد صلاح نجم هجوم فريق ليفربول الإنجليزي بالكثير من المهارات البدنية والفنية التي ساعدتة لكي يصبح أفضل لاعب في الدوري الانجليزي هذا الموسم.
بالصور| كيف تفاعل النجوم مع أزمة محمد صلاح؟.. "حقك علينا"
فيديو| كيف تطور كارت محمد صلاح في "فيفا 18"؟.. "أحدهم أثار غضبه"
بالفيديو| فضيحة عنصرية على متن طائرة أمريكية
بالفيديو| هبوط طائرة اضطراريا في شارع عام
تعليقات الفيسبوك