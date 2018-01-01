بالفيديو| لقطات من السماء لملعب "كالينينجراد".. "مونديال روسيا 2018"

رصدت طائرة درون فيديو لملعب "كالينينجراد أرينا"، الذي بات جاهزا لاستضافة مباريات مونديال روسيا 2018.

وسيكون ملعب "كالينينجراد أرينا"، الذي يتسع لـ35 ألف متفرج، مسرحا لأربع مباريات في بطولة كأس العالم المقررة في روسيا هذا الصيف، وهي مواجهات: كرواتيا / نيجيريا (16 يونيو)، وصربيا / سويسرا (22 من يونيو)، وإسبانيا / المغرب (25 يونيو)، وإنجلترا / بلجيكا (28 يونيو، وفقا لموقع "روسيا اليوم".