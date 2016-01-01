فوائد مذهلة للثوم.. تعرف عليها

فوائد الثوم
قال علماء من جامعة نوتنجهام في المملكة المتحدة، أن استخدام الثوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع الثاني.
ويختلف التأثير النافع للثوم باختلاف طريقة التحضير، لكن العلماء لم يصلوا بعد إلى أيا من طرق التحضير لها الفائدة الأكبر، بحسب ما نقلته مجلة " Trends in Pharmacological Sciences".
ووفقا للعلماء، يمكن لمكونات الثوم المحتوية على الكبريت أن تغير عدد جزيئات الإشارات الغازية، التي تشارك في العمليات الفيزيولوجية والبيوكيميائية للخلايا والأنسجة وتشارك في تنظيمها.
ونقلت صحيفة "الاندبندنت" قول أحد مؤلفي الدراسة بيتر روز، "هناك مجال ضخم لإيجاد طرق للحد من مخاطر المرض وتحسين صحة الإنسان، لكننا ما زلنا نعود إلى السؤال كيف تتحول هذه المكونات المحتوية على الكبريت خلال التمثيل الغذائي".
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