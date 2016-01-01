بالصور| كيف تفاعل النجوم مع أزمة محمد صلاح؟.. "حقك علينا"

حالة من التفاعل الكبير مع تغريدة محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، التي أطلقها قبل ساعات عبر حسابه على موقع "تويتر"، بشأن أزمته مع اتحاد الكرة.

قال صلاح، في تغريدته: "بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا.. كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا..".

وتأتي هذه التغريدة وسط حديث عن أزمة بين الاتحاد وصلاح، على خلفية حقوق الصورة الخاصة بالفرعون المصري، التي استخدمت على طائرة المنتخب.

عقب تغريدة محمد صلاح، أطلق مغردون على موقع "تويتر" هاشتاج يحمل اسم "#ادعم_محمد_صلاح"، للتعبير عن مساندتهم له.

الهاشتاج الذي تصدر أكثر وسوم "تويتر" على مستوى العالم، بعد المشاركة عليه بآلاف التغريدات، كان من بينهم تغريدات مشاهير الفن والرياضة والإعلام.

الفنان محمد هنيدي شارك في حملة دعم محمد صلاح، بتغريدة قال فيها: "مش هتحتاج تدور كتير عشان تعرف إن صلاح من أكتر مصريين عندها انتماء وحب لبلدها، عشان كدة أتمنى إننا ما نكونش سبب في ضغط عليه في فترة من أهم فترات حياته، والمشاكل تتحل بسرعة".

ونشرت الفنانة راندا البحيري، عبر صفحتها الشخصية بموقع انستجرام، كاريكاتير يظهر فيه اللاعب المصري وهو يصعد درجات (الحلم، بر الوالدين، الاجتهاد، الصبر، الإخلاص، الوطنية، التواضع، عمل الخير، التألق، التميز، المجد)، وعلقت الفنانة الشابة قائلة: "شكرا يا أبو مكة، مو صلاح، متزعلش وحقك علينا".

كما دعم الفنان أمير عيد "أبومكة"، قائلا: "أدعم محمد صلاح، اللي بيفرحنا وبيسعدنا دايما".

من بين المشاركين أيضًا، الفنان نبيل الحلفاوي، الذي قال في تغريدتين: "المباراة الأخيرة لصلاح أمام فريق مهدد بالهبوط لم يسجل فيها، فهو بحاجة لكل هدف كي يواصل التحليق عاليا ومعه اسم مصر. الوقت له ثمن فادح.. لا يصح الانتظار حتى تفتح المؤسسات أبوابها. أظن أن الاجتماعات بين المعنيين والاتصالات مع أطراف المشكلة لابد أن تكون جارية الآن".

وأضاف الحلفاوي: "لو الاتصالات والتفاهمات هتاخد وقت.. الحل السريع يكون بتعليمات تصدر لمصر للطيران برفع صورة صلاح من على الطائرة فورا إلى حين إعادة التصميم بما يتضمن وجوده وسط الفريق".

وعلق الفنان صلاح عبد الله، عبر صفحته بتويتر قائلا: "وحياة صلاح ركز يا محمد، الماتش اللي فات ماكنتش مركز، معلش متزعلش مني، سيبك منهم وركز يا مو، مصر كلها مركزة معاك يا ابني، أبوس إيدك ما تخذلناش، ركز وفرح مصر يا محمد".

كما نشر الفنان أحمد فهمي، عبر صفحته بتويتر قائلا: "أدعم محمد صلاح، أدعم صانع السعادة".

فيما نشر الفنان أحمد جمال، عبر صفحته بتويتر قائلا: "معلش يا محمد، إنت أكبر من أي حاجة، وأتمنى من كل مسؤولي الرياضة في مصر، أرجوكم سيبوا الحاجة الحلوة اللي مفرحانا تكمل فرحتنا، بلاش تشتتوه وتضيعوا تركيزه".

ونشر الفنان رامي جمال، عبر صفحته الشخصية بتويتر، صورة له وهو يرتدي "كوفية" لفريق ليفربول، تحمل صورة اللاعب محمد صلاح، وعلق عليها قائلا : "أدعم محمد صلاح".

فيما نشر الفنان أحمد مكي، عبر صفحته الشخصية بموقع انستجرام، صورة للاعب المصري، وعلق قائلا: "أدعم محمد صلاح".

وشارك أيضًا الإعلامي الرياضي أحمد عفيفي، في حملة دعم صلاح، بتغريدة قال فيها: "قاد منتخبنا لكأس العالم بعد ٢٨سنة غياب، يعيش مرحلة حسم المراكز المؤهلة من الدوري الانجليزي للبطولات الأوروبية، يستعد لمباراة قبل نهائي دوري ابطال اوروبا اللي كان سبب رئيسي في وصل فريقه لها ولكننا نجحنا رغم كل شئ في توريطه في أزمة، نجحنا رغم كل الظروف، برافو علينا #ادعم_محمد_صلاح".