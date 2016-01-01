رجل يطلق النار على زوجته مرتين: "كنت مفكرها حرامي"

أفادت السلطات الأمريكية أن رجلًا من ولاية فلوريدا أطلق النار على زوجته مرتين، وهذا عندما كانت ذاهبة إلى الحمام.

وقال ناثان سيمونز، الذي أطلق النار على زوجته أليسون سيمونز، إنه لم يكن يقصد زوجته، وأطلق النار لأنه ظنها لص، وفقًا لموقع "فوكس نيوز" الأمريكي.

وذكرت الشرطة الأمريكية أن سيمونز وزوجته ظنا أنهما سمعا صوتًا غريبًا في المنزل، واعتقدا أنه سارق، ولكن بعد تفقدهما منزلهما الموجود في منطقة "أورلاندو" بولاية فلوريدا الأمريكية، لم يجدا شيئًا، وذهب كلاهما إلى الفراش.

ولكن الزوجة نهضت من الفراش للذهاب إلى دورة المياه بعد حوالي 45 دقيقة، واستخدمت ضوء هاتفها لتجد طريقها، وبعدما خرجت من غرفة النوم، استيقظ زوجها، وأطلق النار عليها مرتين، لأنه ظن أنها اللص الذي كانوا يبحثون عنه.

ونقلت أليسون إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وهي مصابة بإصابات لا تهدد الحياة، وقال كل من الزوج والزوجة نفس الروايات عن الحادث، ولكن التحقيقات جارية.