"never walk alone".. أغنية ليفربول "درع" حماية صلاح أمام الجبلاية

"you will never walk alone".. واحدة من أشهر أهازيج جماهير ليفربول الإنجليزي، التي اعتادوا على ترديدها خلال مباريات الفريق لمساندته ومؤازرته، حتى باتت رمزًا لهم تعبر عن مدى حبهم للفريق، لاسيما في الأوقات الصعبة.

هذه الأغنية المفضلة لجماهير "الريدز"، تحولت خلال الساعات الماضية إلى "درع" لحماية أفضل لاعبي الفريق والدوري الإنجليزي هذا الموسم، محمد صلاح، في أزمته مع اتحاد الكرة المصري.

محمد صلاح، عبر عن استيائه من أزمته مع "الجبلاية" بتغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قال فيها: "بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا.. كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا".

وتفجرت أزمة بين محمد صلاح واتحاد الكرة، بسبب الحقوق التسويقية والدعائية للاعب، الذي يرى محاميه أن الشركة الراعية للمنتخب، قامت باستغلالها بدون سند قانوني.

وترجع الأزمة لثلاثة إعلانات، الأول الشركة الراعية التي قامت بوضع صورة اللاعب على طائرة المنتخب بجوار إعلان لإحدى شركات الاتصالات تنافس شركة أخرى تعاقد معها صلاح، والثاني وضع صورة صلاح على إعلان للشيكولاتة بدون الحصول على إذنه، بينما أشار البعض لقيام اللاعب بعمل حملتين جديدتين لإعلان (أقوى من المخدرات) برغم موافقة الشركة على إعلان وحيد.

في الإطار ذاته، تصدر هاشتاج "ادعم محمد صلاح" قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على موقع "تويتر" عالميًا، بمشاركة أكثر من 65 ألف تغريدة، بعدما غرد لاعب ليفربول على حسابه الشخصي مهاجما اتحاد الكرة.

وكانت أبرز التغريدات تحمل أغنية جماهير ليفربول الشهيرة "You will never walk alone MO"، والتي تعني "لن تسير وحدك مو"، في إشارة إلى أن جماهير ليفربول والجماهير المصرية تقف وراء محمد صلاح في أزمته مع الجبلاية.