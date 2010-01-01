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30 ألف زهرة.. "التوليب" التركية تزيّن بلدة مورجيس السويسرية

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30 ألف زهرة.. "التوليب" التركية تزيّن بلدة مورجيس السويسرية

منذ 18 دقيقة
أزهار التوليب التركية تزيّن بلدة مورغيس السويسرية

أزهار التوليب التركية تزيّن بلدة مورغيس السويسرية

كتب: وكالات

زيَّنت 30 ألف زهرة توليب أحضرت من تركيا، حديقة الاستقلال في بلدة مورجيس، التي تستضيف مهرجان التوليب غربي سويسرا.

وقال القنصل العام التركي في سويسرا، محمد سعيد أويانيق، إن بلدية إسطنبول أرسلت العام الحالي، كما في كل عام، 30 ألف بصيلة توليب لإدارة المهرجان.

وأضاف أويانيق، لمراسل وكالة "الأناضول"، أن تركيا دأبت منذ عام 2010، على إرسال بصيلات التوليب إلى المهرجان الذي يجري تنظيمه في بلدة مورجيس كل ربيع.

وأشار أويانيق إلى أن القنصلية التركية في سويسرا تدعم مهرجان التوليب السنوي في مورجيس، موضحا أنه شارك مع رئيس كانتون فود السويسري وعمدة مورجيس، في افتتاح المهرجان.

ولفت القنصل إلى أن المهرجان شهد إقامة حفلة فنية أحيتها فرقة (TURQUIA 1912) التي تحظى بمتابعة واهتمام السويسريين، إضافة إلى جناح للأطباق التركية.

يشار إلى أن افتتاح المهرجان جرى في 5 أبريل ويستمر 6 أسابيع.

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