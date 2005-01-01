بالفيديو| بعد فوزه في السعودية.. 4 مباريات تابوت شهدت هزيمة الحانوتي

استطاع أسطورة المصارعة الحرة أندرتيكر، أو الحانوتي، البالغ 53 عاما، أن يبهر جمهوره في مهرجان أعظم رويال رامبل بالسعودية، حيث هزم البلغاري روسيف في "مباراة التابوت" التي يشتهر بها أندرتيكر، وتعتمد على وضع الخصم داخل التابوت وإغلاقه عليه للفوز بالمباراة.

ويحفل تاريخ "الحانوتي" على الحلبة بالعديد من مباريات التابوت القوية ضد أساطير المصارعة، أشهرها مباراته ضد مارك هنري، في راسلمينيا 22، عام 2006، والتي فاز فيها أندرتيكر، إلا أن هناك مباريات أيضا شهدت خسارة الحانوتي ودخوله التابوت مهزوما، وكان للتدخلات في المباريات من مصارعين آخرين دور قوي.

في عام 1994، واجه أندرتيكر المصارع الضخم يوكوزونا في مباراة تابوت، وأوشك أندرتيكر على الفوز لولا تدخل مصارعين آخرين وضعوا "الحانوتي" في التابوت لتنتهي المباراة بفوز يوكوزونا.

وفي مباراة أندرتيكر ضد جولدست، خرج المصارع المقنَّع مان كايند من التابوت فجأة ليضع "الحانوتي" وينهي المباراة بهزيمته.

وفي مباراة أخرى في التسعينيات واجه أندرتيكر المصارع شون مايكلز، ولكن تدخل "كين"، "أخو الحانوتي"، وضرب أخاه أندرتيكر في فترة العداوة بينهما، ووضعه في التابوت لينهي المباراة لصالح شون مايكلز، ويشعل "كين" النار في التابوت بعد ذلك.

وفي مباراة أخرى عام 2005، واجه أندرتيكر خصمه اللدود راندي أورتن ووالده، اللذين استطاعا هزيمة أندرتيكر ووضعه في التابوت وإشعال النار فيه، ولكنه عاد بعد ذلك بشهر واحد في مفاجأة درامية غريبة.

وهذا الفيديو يظهر المباريات التي ذاق فيها "الحانوتي" كأس الهزيمة في مباريات "تحدي التابوت"..