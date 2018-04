بالفيديو| هبوط طائرة اضطراريا في شارع عام

تمكن قائد طائرة صغيرة من الهبوط اضطراريا على طريق سريع مزدحم في مدينة كالغاري الكندية.

وأفادت قناة CBC التلفزيونية، بأن الحادث وقع، في 25 أبريل الجاري، بعد أن أبلغ الطيار المطار عن وجود خلل في إمداد الوقود، وأنه سيضطر للهبوط بطائرته التي كان على متنها ستة أشخاص.

نجح الطيار في الهبوط على طريق عام دون أن يصاب أحد من ركاب الطائرة بأذى، أما الطائرة فقد أصيبت بأضرار طفيفة.

ومنعت الشرطة السيارات من المرور في الشارع إلى أن تم سحب الطائرة إلى مكان في جانب الطريق.

As close to a perfect landing as you can get on a city street. Right wing clipped a light pole. Incredibly lucky no one was on the road and that the CTrain lines weren't struck. pic.twitter.com/GknaQdCcOf