بالفيديو| "Meizu Pop".. سماعة جديدة تنافس "AirPods"

استعرض عملاق صناعة الإلكترونيات "Meizu" سماعات بلوتوث جديدة قد تصبح المنافس الأول لسماعات "AirPods" في الأسواق.

وبحب موقع "روسيا اليوم"، تتكون "Meizu Pop" الجديدة من سماعتين صغيرتين يمكنهما الاتصال مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر البلوتوث، وتعملان لاسلكيا على غرار سماعات "AirPods"، وهما مزودتان بخاصية عزل الأصوات والضوضاء الخارجية، ما يوفر سماعا ممتازا للموسيقى حتى في الأماكن العامة والمزدحمة.

وهيكل هاتين السماعتين الصغيرتين مقاوم للماء والغبار، فضلا عن أنه مزود بحساسات تمكن المستخدم من التحكم في سماع الموسيقى والصوت دون الرجوع إلى الهاتف أو الجهاز الذكي.

وزودت السماعات بعلبة بلاستيكية صغيرة لحمايتها وتسهيل حملها، فضلا عن أن تلك العلبة تعمل كشاحن يكفي لشحنها لأربع مرات.

ومن المنتظر أن تتوفر "Meizu Pop" في العديد من أسواق العالم بسعر يصل إلى 100 دولار.