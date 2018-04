فيديو| كيف تطور كارت محمد صلاح في "فيفا 18"؟.. "أحدهم أثار غضبه"

تطور ملحوظ حظى به الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، منذ عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليج)، مطلع الموسم الجاري، عقب فترة من الاحتراف في الدوري الإيطالي، أعقبت فترة غير سعيدة لـ"مو" مع فريق تشيلسي.

مستوى صلاح المتميز، هذا الموسم تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق "ريدز"، ساهم بقوة في تتويجه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وهو ما انعكس أيضًا على تطور مستواه في لعبة "فيفا 2018"، التي تتمتع بشهرة واسعة بين الشباب والمراهقين حول العالم.

في بداية انتقال صلاح إلى ليفربول، قادمًا من روما الإيطالي، لم يكن الكارت الخاص به في اللعبة، هو الأفضل بين لاعبي الدوري الإنجليزي، حيث كان يحصل على تقييم "83"، في مركز الجناح الأيمن.

تطورت بعد ذلك كروت محمد صلاح في "فيفا 2018"، حيث تراوحت ما بين 83 إلى 93، ولكن الكارت الأبرز جاء عقب فوزه بلقب الأفضل في "بريميرليج"، منذ عدة أيام.

حصول صلاح على الجائزة، جعل شركة EA Sports المطورة للعبة "فيفا" تُصدر له كارت جديد، يعد الكارت الأقوى في الدوري الإنجليزي في طور FIFA Ultimate Team.

كارت صلاح الجديد جاء بتقييم 98، وهو الخاص بجائزة لاعب الموسم "POTY" أو Player Of The Year.

وتُقدر سرعة صلاح في الكارت الجديد بـ99، مهارته بـ99، تسديداته بـ98، تمريراته بـ95، قدراته الدفاعية بـ65 وقوته البدنية بـ92.

وسبق لصلاح وأن حصل على 3 كروت للاعب الشهر من قبل بعدما فاز بجائزة لاعب شهر نوفمبر ولاعب شهر فبراير ولاعب شهر مارس.

وتُصدر EA Sports كارت خاص للاعب الشهر في الدوري الإنجليزي.

في نوفمبر حاز صلاح على كارت بتقييم 88 في مركز المهاجم ST ، وفي فبراير كان الكارت الخاص به في مركز الجناح الأيمن RW بتقييم 92، وفي مارس كان "أسرع كارت في إنجلترا"، بسرعة 99 ومهارة 96 وتسديد 93 ودفاع 60 وتمرير 91 وقوة بدنية 84.

كارت مارس، أثار غضب محمد صلاح، ولكن بصورة ساخرة، حيث نشر له مقطع فيديو، يظهر فيه معترضًا على معدل اللياقة البدنية الخاص به في الكارت، وهو المقدر بـ84 فقط.

وكان معدل اللياقة البدنية لصلاح 82 قبل أن يرتفع إلى 84، ما دفع صلاح للتعليق قائلا: "كان المعدل 82، لذا ذهبت إلى الصالة الرياضية لمدة شهر حتى أحصل على درجتين فقط؟! هذا غير ممكن".

Mohamed Salah moaning about his FIFA rating is so jokes ???????? pic.twitter.com/cvlcTNwtnN