اقتراح في الجزائر بحذف سورة "الإخلاص" من المناهج يثير الجدل

أثار اقتراح في الجزائر بحذف سورة الإخلاص من بعض المناهج الدراسية، جدلًا واسعًا، داخل المجتمع الجزائري.

وحسب صحف جزائرية، فقد دعا باحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية في مدينة وهران، إلى "إلغاء سورة الإخلاص"، ودرس "فرائض الوضوء" من مناهج التعليم الابتدائي، وبرر دعوته بأن التلاميذ يلقون صعوبة في فهم معنى تلك الفرائض رغم سهولة حفظها.

اقتراح الباحث الجزائري، تزامن مع دعوات في فرنسا لحذف بعض السور من القرآن، بحجة معاداتها للسامية.

الاقتراحان الجزائري والفرنسي، لقيا انتقادًا كبيرًا من قبل المدونين عبر "تويتر"، واعتبروهما مخططًا فرنسيًا لضرب الهوية الإسلامية في الجزائر.

على النقيض، وصف قطاع آخر من المغردين، الاقتراح بـ"السديد"، إلا أنهم دعوا في الوقت ذاته لاستحداث مناهج تربوية تبسط عملية استيعاب الآيات والأحاديث الدينية دون حذفها.

في حين، استغرب البعض الآخر، الضجة التي أثيرت حول الموضوع، مشيرين إلى أن بعض وسائل الإعلام عمدت إلى تأويل تصريح الباحث.