اقتراح في الجزائر بحذف سورة "الإخلاص" من المناهج يثير الجدل

صورة أرشيفية
أثار اقتراح في الجزائر بحذف سورة الإخلاص من بعض المناهج الدراسية، جدلًا واسعًا، داخل المجتمع الجزائري.
وحسب صحف جزائرية، فقد دعا باحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية في مدينة وهران، إلى "إلغاء سورة الإخلاص"، ودرس "فرائض الوضوء" من مناهج التعليم الابتدائي، وبرر دعوته بأن التلاميذ يلقون صعوبة في فهم معنى تلك الفرائض رغم سهولة حفظها.
اقتراح الباحث الجزائري، تزامن مع دعوات في فرنسا لحذف بعض السور من القرآن، بحجة معاداتها للسامية.
الاقتراحان الجزائري والفرنسي، لقيا انتقادًا كبيرًا من قبل المدونين عبر "تويتر"، واعتبروهما مخططًا فرنسيًا لضرب الهوية الإسلامية في الجزائر.
على النقيض، وصف قطاع آخر من المغردين، الاقتراح بـ"السديد"، إلا أنهم دعوا في الوقت ذاته لاستحداث مناهج تربوية تبسط عملية استيعاب الآيات والأحاديث الدينية دون حذفها.
في حين، استغرب البعض الآخر، الضجة التي أثيرت حول الموضوع، مشيرين إلى أن بعض وسائل الإعلام عمدت إلى تأويل تصريح الباحث.
يتميز اللاعب المصري محمد صلاح نجم هجوم فريق ليفربول الإنجليزي بالكثير من المهارات البدنية والفنية التي ساعدتة لكي يصبح أفضل لاعب في الدوري الانجليزي هذا الموسم.
من أطرف اللقطات في "أعظم رويال رامبل"، أول بطولة مصارعة حرة تقام في السعودية، والذي انطلقت اليوم في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لقطة للمصارع الشهير
أثارت صورة تجمع الدولي محمد صلاح وزوجته، عقب مباراة فريقه "ليفربول" ضد "روما" التي تألق فيها صلاح، موجة سخرية عارمة، بسبب الهيئة التي ظهرت عليها زوجة صلاح، أو "
أصبح نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح حديث العالم أجمع، فلا تجد مجالا إلا ويتحدث أهله عن الفرعون المصري المتألق، وباتت الصحف الرياضية العالمية
بات النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر حديث العالم هذه الأيام، لما يقدمه من مستوى مميز أبهر به جميع متابعي الساحرة المستديرة على اختلاف أنديتهم
تعليقات الفيسبوك