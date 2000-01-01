بالفيديو| فتاة تعثر على فأر مجمد داخل "آيس كريم"

عثرت فتاة صينية على فأر مجمد داخل حلوى "البوبسيكل" وهي حلوى تشبه "المصاصة المجمدة"؛ ما جعلها تشعر بصدمة بالغة هي وصديقها.

اعتقدت الفتاة التي تدعى يانج، وهي من مقاطعة جيانجسو بجنوب الصين، في البداية أن ذيل الفأر المجمد في الحلوى المغلفة التي اشترتها من أحد البائعين هو لفراشة، وطلبت من صديقها أن يلقي نظرة على الحلوى.

وبعد فحصهما للأمر حاول صديقها انتزاع الذيل من المصاصة ليكشف عن الصدمة وأنها ليست فراشة ولكنه ذيل فأر مجمد، وفقا لموقع "روتانا".

وذكر موقع "لايف ليك" أن الفتاة عادت ثانية إلى المتجر الذي اشترت منه المصاصة وطالبته بتعويض 2000 يوان، أي نحو 230 جنيها إسترلينيا وبالفعل حصلت عليها، ولكنها كانت غير راضية عن التعويض فقامت بإبلاغ السلطات المحلية والتي ألزمت بالتحقيق في الأمر.