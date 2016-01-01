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قصة انتحار مدمن "فيديو جيم".. ما سر "الطنين" في ساعاته الأخيرة؟

منذ 22 دقيقة
لعبة Team Fortress 2

لعبة Team Fortress 2

كتب: وكالات

انتحر البريطاني دانيال ديريكوت البالغ من العمر 24 عاما، والذي كان يدرس دورة في علوم الكمبيوتر في الجامعة المفتوحة، في المنزل الذي كان يملكه مع شقيقة في كرو في مقاطعة شيشاير الإنجليزية.

وأفادت الشرطة إن أصدقاءه يقولون إنه كان بدأ يشكو من ألم مستمر في أذنيه وطنين يسمعه منذ أن بدأ في ممارسة لعبة "Team Fortress 2" متعددة اللاعبين، وبدأت تصرفاته تتغير بعد ذلك، وفقا لموقع "روتانا".

فيما قال أحد الأصداقاء جوشوا جونسون: "اعتدنا على إقامة حفلات للألعاب، حيث تجتمع مجموعة منا مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بنا، وقال إنه يرن في أذنيه صوت ما مزعج".

وأضاف "جونسون": "لم يعرب أبدًا عن أي أفكار عن إيذاء نفسه"، وحكمت المحكمة بأن الجريمة جريمة انتحار.

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