آخر الأخبار

بعد اتهامه بالتحرش الجنسي.. استقالة عضو في مجلس النواب الأمريكي

بعد اتهامه بالتحرش الجنسي.. استقالة عضو في مجلس النواب الأمريكي

قصة انتحار مدمن "فيديو جيم".. ما سر "الطنين" في ساعاته الأخيرة؟

قصة انتحار مدمن "فيديو جيم".. ما سر "الطنين" في ساعاته الأخيرة؟

بالفيديو| شاهد خطبة الجمعة في مسجد ليفربول عن محمد صلاح

بالفيديو| شاهد خطبة الجمعة في مسجد ليفربول عن محمد صلاح

أبشع مجزرة في التاريخ.. قتل فيها 140 طفلا وعمرها 550 عاما

أبشع مجزرة في التاريخ.. قتل فيها 140 طفلا وعمرها 550 عاما

بالفيديو| شاهد خطبة الجمعة في مسجد ليفربول عن محمد صلاح

منذ 28 دقيقة
محمد صلاح

محمد صلاح

كتب: الوطن

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جزءً من خطبة الجمعة أمس بمسجد "ليفربول" ببريطانيا، والتي خُصص جزء منها للحديث عن اللاعب المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي.

وتناول خطيب المسجد في حديثه عن محمد صلاح الجانب الأخلاقي له، والتزامه دينيا، وهو ما يؤثر على مشجعيه ويعكس صورة طيبة لهم، حسبما المقطع المتداول. 

واعتبر خطيب المسجد في خطبته، أن محمد صلاح نموذج للمسلم النافع لمجتمعه، الذي يقدم خدمة جليلة وصورة حسنة للإسلام بأخلاقه واجتهاده، مضيفًا "أننا في حاجة إلى أمثال تشبهه؛ في ظل تشويه الجماعات المتطرفة لصورة الإسلام".

 

أخبار متعلقة
5 أشياء في الكرة لا يفعلها إلا محمد صلاح

5 أشياء في الكرة لا يفعلها إلا محمد صلاح

بالفيديو | أغاني مصرية وأجنبية في حب محمد صلاح

بالفيديو | أغاني مصرية وأجنبية في حب محمد صلاح

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

5 أشياء في الكرة لا يفعلها إلا محمد صلاح

5 أشياء في الكرة لا يفعلها إلا محمد صلاح

يتميز اللاعب المصري محمد صلاح نجم هجوم فريق ليفربول الإنجليزي بالكثير من المهارات البدنية والفنية التي ساعدتة لكي يصبح أفضل لاعب في الدوري الانجليزي هذا الموسم.

أطرف لقطة في "أعظم رويال رامبل".. مصارع يسقط قبل دخول الحلبة

أطرف لقطة في "أعظم رويال رامبل".. مصارع يسقط قبل دخول الحلبة

من أطرف اللقطات في "أعظم رويال رامبل"، أول بطولة مصارعة حرة تقام في السعودية، والذي انطلقت اليوم في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لقطة للمصارع الشهير

الجماهير ترد على موجة السخرية من صورة زوجة محمد صلاح

الجماهير ترد على موجة السخرية من صورة زوجة محمد صلاح

أثارت صورة تجمع الدولي محمد صلاح وزوجته، عقب مباراة فريقه "ليفربول" ضد "روما" التي تألق فيها صلاح، موجة سخرية عارمة، بسبب الهيئة التي ظهرت عليها زوجة صلاح، أو "

مصارع روسي عالمي يقترح طريقة فعالة لإيقاف خطورة محمد صلاح

مصارع روسي عالمي يقترح طريقة فعالة لإيقاف خطورة محمد صلاح

أصبح نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح حديث العالم أجمع، فلا تجد مجالا إلا ويتحدث أهله عن الفرعون المصري المتألق، وباتت الصحف الرياضية العالمية

بالفيديو| شاهد كيف تدرب محمد صلاح على إحراز الهدف الأول في روما

بالفيديو| شاهد كيف تدرب محمد صلاح على إحراز الهدف الأول في روما

بات النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر حديث العالم هذه الأيام، لما يقدمه من مستوى مميز أبهر به جميع متابعي الساحرة المستديرة على اختلاف أنديتهم