بالفيديو| شاهد خطبة الجمعة في مسجد ليفربول عن محمد صلاح

محمد صلاح
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جزءً من خطبة الجمعة أمس بمسجد "ليفربول" ببريطانيا، والتي خُصص جزء منها للحديث عن اللاعب المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي.
وتناول خطيب المسجد في حديثه عن محمد صلاح الجانب الأخلاقي له، والتزامه دينيا، وهو ما يؤثر على مشجعيه ويعكس صورة طيبة لهم، حسبما المقطع المتداول.
واعتبر خطيب المسجد في خطبته، أن محمد صلاح نموذج للمسلم النافع لمجتمعه، الذي يقدم خدمة جليلة وصورة حسنة للإسلام بأخلاقه واجتهاده، مضيفًا "أننا في حاجة إلى أمثال تشبهه؛ في ظل تشويه الجماعات المتطرفة لصورة الإسلام".
يتميز اللاعب المصري محمد صلاح نجم هجوم فريق ليفربول الإنجليزي بالكثير من المهارات البدنية والفنية التي ساعدتة لكي يصبح أفضل لاعب في الدوري الانجليزي هذا الموسم.
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أصبح نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح حديث العالم أجمع، فلا تجد مجالا إلا ويتحدث أهله عن الفرعون المصري المتألق، وباتت الصحف الرياضية العالمية
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