بالفيديو| شاهد خطبة الجمعة في مسجد ليفربول عن محمد صلاح

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جزءً من خطبة الجمعة أمس بمسجد "ليفربول" ببريطانيا، والتي خُصص جزء منها للحديث عن اللاعب المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي.

وتناول خطيب المسجد في حديثه عن محمد صلاح الجانب الأخلاقي له، والتزامه دينيا، وهو ما يؤثر على مشجعيه ويعكس صورة طيبة لهم، حسبما المقطع المتداول.

واعتبر خطيب المسجد في خطبته، أن محمد صلاح نموذج للمسلم النافع لمجتمعه، الذي يقدم خدمة جليلة وصورة حسنة للإسلام بأخلاقه واجتهاده، مضيفًا "أننا في حاجة إلى أمثال تشبهه؛ في ظل تشويه الجماعات المتطرفة لصورة الإسلام".