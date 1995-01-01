بالفيديو| في عيد ميلاده.. 10 وجوه لنور الشريف

ترك رصيدا من الأعمال السينمائية والدرامية، التي لا تزال لها طابعًا خاصا لدى جمهوره، فجسد نور الشريف بملامحه البسيطة أدوار الفقر والظلم والمعاناة، لتتبدل تلك الملامح ليعلوها الثراء داخل القصور الفاخرة من خلال تقديمه لأدوار أخرى لها بصماتها في أذهان محبيه.

وقف نور الشريف أمام الكاميرات لأول مرة عقب تخرجه من معهد السينما من خلال فيلم "قصر الشوق" عام 1967، فأعجب به المخرج حسن الإمام، وصفقت له نادية لطفي بطلة الفيلم وهنأه يحيى شاهين.

كان مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، أحد الوجوه البارزة لنور الشريف، وأحد العلامات في الدراما المصرية، حيث جسد دور الرجل العصامي "عبدالغفور البرعي"، الذي تحول"الفقر" المدقع إلى الثراء بعد رحلة شاقة، العمل من إنتاج سنة 1995،وشاركه البطولة عبلة كامل وعبدالرحمن أبو زهرة، إخراج أحمد توفيق.

مسلسل "عائلة الحاج متولي" جسد فيه نور الشريف شخصية "الحاج متولي"، إنتاج سنة 2001، شاركه البطولة فادية عبد الغني، ماجدة زكي، غادة عبد الرازق، وسمية الخشاب، ومن إخراج محمد النقلي، ليحاكي من خلاله الراجل "المزواج" أو "زير النساء".

فيلم "الشيطان يعظ"، إنتاج سنة 1981، جسد نور الشريف شخصية شطا الحجري، بمشاركة فريد شوقي، ونبيلة عبيد، وعادل أدهم، وإخراج أشرف فهمي.

مسلسل " الحرافيش" إنتاج سنة 2002، جسد فيه شخصية عاشور الناجي، شاركه البطولة إلهام شاهين، وماجدة زكي، واحمد بدير، إخراج وائل عبدالله.

وقدم نور الشريف شخصية الرئيس الأسبق حسني مبارك في مسلسل إذاعي "سيرة ومسيرة"، من إخراج محمد مشعل.

قفز "حسن" نور الشريف من الأتوبيس خلف "لص"، وتشاجر معه وهو يضربه بـ"غل" ويوجه له كلمته الشهيرة "يا ولاد الكلب".. ذلك المشهد الشهير لـ"الشريف" في فيلم "سواق الأتوبيس" للمخرج عاطف الطيب، وإنتاج 1982، والذي يصنف ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

"إن كان حلال أدينا بنشربه وإن كان حرام أدينا بنحرقه"، تلك الجملة الشهيرة لـ "كمال" الدور الذي جسده نور الشريف في فيلم "العار"، والذي شاركه البطولة فيه النجمان محمود عبد العزيز، وحسين فهمي.

"حضرة المتهم أبى" مسلسل من بطولة نور الشريف، معالى زايد، زينة ، تأليف محمد جلال عبد القوى، إخراج رباب حسين، إنتاج 2006، وتدور قصة العمل حول "عبد الحميد دراز" مدرس لغة عربية فى مدرسة ثانوية، يحظى بحب الطلبة والطالبات بالمدرسة، وتتـطور الأحداث عندمـا يتعرض ابنـه لاعـتداء من بعض الشبـاب المنحل فى النادى، ويتدخل أهل الشباب لإجبار عبد الحميد وابنه على التنازل عن المحضر.

"الحفيد".. الفيلم الذي لا زال ينتظره الجمهور أمام شاشات التليفزيون، بطولة نور الشريف، ميرفت أمين، محمود عبد العزيز، عبد المنعم مدبولى، كريمة مختار، نسرين، وحيد سيف، قصة عبد الحميد جودة السحار، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب، إخراج عاطف سالم، إنتاج عام 1974.