بالفيديو| شاهد كيف استعد نور الشريف لشخصية "كمال" في فيلم "العار"

"أنا الصبي اللي يخسع معايا.. معنديش غير رصاص مسدسي في قلبه".. بأداء إجرامي، وحركات جسدية تعبر عن مدى عنف الشخصية، قال نور الشريف، أو "كمال عبدالتواب"، مهددا شقيقيه "عادل" و"شكري"، بعد ترددهما في مساعدته لجلب المخدرات، حيث أقنعهم بمساعدته في جلب المخدرات للحصول على إرث والدهم، الذي تركه كله في "صفقة مخدرات".

كمال عبدالتواب.. الابن الأكبر للتاجر الكبير الحاج عبدالتواب، ترك دراسته وساعد والده في التجارة، التي اكتشف الجميع بعد وفاة الأب أنها لم تكن "عطارة"، وإنما "مخدرات"، هذه هي الشخصية التي جسدها الفنان الراحل نور الشريف، ببراعة جعلته يحصد العديد من الجوائز عن الدور.

ويحكي نور الشريف في فيديو قديم، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن كواليس استعداده لشخصية "كمال"، حيث يقول إنه استلهم لزمات الشخصية من "فلاح"، شاهده في الإسكندرية، وهو يؤدي حركة الرقبة واليدين، التي لازمت "كمال" في الفيلم، وعرف أنه كان يرتدي الجلباب طوال حياته، وأنه حديث العهد بارتداء البدلة.

واسترسل نور الشريف في الفيديو، أن سبب إتيان الرجل بتلك الحركات، هو أن الجلباب دائما ما يكون طويل وواسع الأكمام، ما يجعل الفلاح "يشمر" أكمامه عند الأكل، وعند نزول الأكمام يرفعها بالحركة التي أداها "كمال"، والتي استدعاها نور الشريف في الفيلم، حيث كانت الشخصية لم تكمل تعليمها ولم ترتدي البدلة إلا عندما تقابل كبار المجتمع مع الحاج عبدالتواب.