تركي آل شيخ ينشر صور من "رويال رامبل" عبر "فيس بوك"

براون سترومان يفوز بلقب رويال رامبل
نشر تركي آل شيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، عدة صور من بطولة رويال رامبل فى عرض الـWWE التاريخي بالمملكة العربية السعودية الذي أقيم مساء الجمعة، عبر صفحته الرسمية، على "فيس بوك".
ونجح المصارع براون سترومان في الفوز بكأس البطولة، بعدما نجح في التغلب على 50 مصارعًا؛ حيث يصعدون متتاليين إلى الحلبة ويحتسب الخاسرون فيها عندما يتم إقصاؤهم من على الحلبة.
أثارت صورة تجمع الدولي محمد صلاح وزوجته، عقب مباراة فريقه "ليفربول" ضد "روما" التي تألق فيها صلاح، موجة سخرية عارمة، بسبب الهيئة التي ظهرت عليها زوجة صلاح، أو "
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