تركي آل شيخ ينشر صور من "رويال رامبل" عبر "فيس بوك"

نشر تركي آل شيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، عدة صور من بطولة رويال رامبل فى عرض الـWWE التاريخي بالمملكة العربية السعودية الذي أقيم مساء الجمعة، عبر صفحته الرسمية، على "فيس بوك".

ونجح المصارع براون سترومان في الفوز بكأس البطولة، بعدما نجح في التغلب على 50 مصارعًا؛ حيث يصعدون متتاليين إلى الحلبة ويحتسب الخاسرون فيها عندما يتم إقصاؤهم من على الحلبة.