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5 أشياء في الكرة لا يفعلها إلا محمد صلاح

اليوم AM 01:29
محمد صلاح

محمد صلاح

كتب: رامي الجزيري

يتميز اللاعب المصري محمد صلاح، نجم هجوم فريق ليفربول الإنجليزي، بالكثير من المهارات البدنية والفنية التي ساعدته لكي يصبح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وتستعرض "الوطن" بعض هذه المهارات:

سرعته:

سرعة محمد صلاح تعد من أهم مميزاته البدنية والتي يخشاها دفاعات المنافسين له حيث تبلغ 33.11  كلم/ساعة والتي لا تقل حتى ومعه الكرة  بالإضافة إلى تحكمه الملفت وسرعته العالية في التحرك من الثبات، الأمور الذي تجعل من مطاردته أمراً بالغ الصعوبة.

تسجيل صلاح بدقة عالية صلاح بعد قطع الملعب طولاً من المنطقة وإلى المنطقة المقابلة، مثل الهدفه الماراثوني أمام يوفنتوس والذي وصلت سرعة فيه إلى 36 كم/الساعة وهدفه في أرسنال بعد قطع الضربة الركنية.

 

أهداف من زاوية مستحيلة:

نجح الفرعون المصري في إحراز العديد من الأهداف من زاويا مستحيلة كان أفضلهم هدفة ضد باليرمو بقميص روما وأخرهم هدفه في روما بقميص ليفربول.

مهاراة فردية عالية:

أثبت محمد صلاح في الموسم الأخير مع ليفربول أنه يملك مهارات فردية عالية في المرور من الخصم والاستلام والتسلم والتسديد بدقة، كما أحرز العديد من الأهداف بعد مراوغة أكثر من لاعب ابرزهم الهدفين الذي احرزهما في واتفورد وهدفه في توتنهام.

 

الاحتفاظ بالكرة أطول فترة ممكنة:

تحكم محمد صلاح العالي بالكرة ووضعها بين قدميه وانطلاقاته بطول الملعب، يسهل عملية التحول من الدفاع للهجوم على فريقه فضلًا عن استغلال المساحات والمهارة التي يتمتع بها يجعل احتفاظة بالكرة أسهل ما يمكن.

استلام الكرة تحت ضغط:

المركز الذي يلعب به محمد صلاح جناح ليفربول الحالي يضعه تحت ضغط المدافعين محاط بغابة من السيقان طوال الوقت خاصة انه يفرض عليه رقابة مكثفة يفرض عليه ان يتسلم الكرة تحت ضغط، الأمر الذي يبرع فيه الفرعون ويقدمه بشكل رائع.

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