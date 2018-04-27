أطرف لقطة في "أعظم رويال رامبل".. مصارع يسقط قبل دخول الحلبة

تيتوس أونيل
من أطرف اللقطات في "أعظم رويال رامبل"، أول بطولة مصارعة حرة تقام في السعودية، والذي انطلقت اليوم في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لقطة للمصارع الشهير تيتوس أونيل، حيث تسبب حماسة الشديد لدخول الحلبة في تعثره وسقوطه على أعتاب الحلبة.
وانطلق اليوم أول "رويال رامبل" في السعودية، وأول نزال دار بين جون سينا وتريبل إتش، وانتهت تلك المباراة بفوز جون سينا.
حماس زائد يتحول لحادث كوميدي— MBC Action (@mbcaction) April 27, 2018
أطرف لقطة في #اعظم_رويال_رامبل من تيتوس أونيل#WWEGRR #MBCAction pic.twitter.com/ZAm4ifsWiy
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