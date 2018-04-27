أطرف لقطة في "أعظم رويال رامبل".. مصارع يسقط قبل دخول الحلبة

من أطرف اللقطات في "أعظم رويال رامبل"، أول بطولة مصارعة حرة تقام في السعودية، والذي انطلقت اليوم في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لقطة للمصارع الشهير تيتوس أونيل، حيث تسبب حماسة الشديد لدخول الحلبة في تعثره وسقوطه على أعتاب الحلبة.

وانطلق اليوم أول "رويال رامبل" في السعودية، وأول نزال دار بين جون سينا وتريبل إتش، وانتهت تلك المباراة بفوز جون سينا.