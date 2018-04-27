بالفيديو| بسبب حركة متهورة من راينز.. ليزنر يفوز في "أعظم رويال رامبل"

دار نزال شرس، بين نجمي المصارعة الحرة، بروك ليزنر ورومان راينز، في "أعظم رويال رامبل"، في جدة، في المملكة العربية السعودية، وفاز ليزنر بسبب حركة متهورة من راينر.

وتواجه رومان راينز وبروك ليزنر الملقب بـ "الوحش"، على البطولة التي يمتلكها الوحش، في "نزال قفص حديدي"، والذي تتلخص فكرته حول صراعهما بداخل قفص حديدي شاهق الارتفاع، على أن من يتمكن من الخروج منه سيعلن كفائز في المباراة، وفقا لموقع "سبوتنيك" الروسي.

وعلى الرغم من أن رومان راينز كان المستحوذ على النزال، إلا أنه وبسبب حركة متهورة منه، سمح لخصمه بروك ليزنر أن يحتفظ بـ "البطولة العالمية"، بعدما اندفع معه خارج القفص الحديدي، ويعلن الحكم عن خسارة راينز في المباراة.