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تركي آل الشيخ يتفاعل بحماس مع نزالات "الرويال رامبل"

تركي آل الشيخ يتفاعل بحماس مع نزالات "الرويال رامبل"

تركي آل الشيخ يتفاعل بحماس مع نزالات "الرويال رامبل"

منذ 39 دقيقة
تركي آل الشيخ يتفاعل بحماس مع نزالات "الرويال رامبل"

تركي آل الشيخ يتفاعل بحماس مع نزالات "الرويال رامبل"

كتب: وكالات

تفاعل رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، مع نزالات المصارعة الحرة "WWE"، المقامة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، اليوم.

ووظهر رئيس هيئة الرياضة في مقدمة حضور الفعالية الكبيرة "الرويال رامبل"، وفي أول نزال من الحدث، بين تربل اتش وجون سينا، أظهرت لقطة تلفزيونية للمستشار تركي آل الشيخ، وهو يتفاعل بعفوية مع الحكم، أثناء إجرائه العد لإنهاء النزال لصالح جون سيناء، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

وأثار هذا الأمر الذي حماس الكثيرين، وشارك اللقطة الكثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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