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بالفيديو| دخول أسطوري لتركي آل الشيخ بافتتاح "أعظم رويال رامبل"

منذ 42 دقيقة
تركي آل الشيخ - لقطة من الفيديو

تركي آل الشيخ - لقطة من الفيديو

كتب: وكالات

شهد افتتاح أول مهرجان "رويال رامبل" للمصارعة الحرة في المملكة العربية السعودية، اليوم، دخولا أسطوريا لرئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، إلى استاد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة.

ويشارك في البطولة 20 نجما من نجوم المصارعة الحرة، التابعين لشركة المصارعة العالمية الترفيهية "WWE"، من بينهم جون سينا، وتريبل إتش، وأندرتيكر، وبروك ليسنر، وفقا لموقع "سبوتنيك" الروسي. 

وانطلقت فعاليات "رويال رامبل" في السعودية، بالسلام الوطني السعودي.

وبدأت أولى مباريات "أعظم رويال رامبل"، بين نجمي المصارعة الأمريكيين، جون سينا وتريبل إتش.

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