بعد استفزاز السعوديين.. "علقة ساخنة" لمصارعين إيرانيين بـ"رويال رامبل"

فوجئ حضور ومتابعو فعالية المصارعة الحرة WWE "الرويال رامبل" بدخول المصارعين الأمريكان من أصل إيراني الأخوان Daivari في حلبة المصارعة المجهزة بمدينة جدة، خلال التعريف بالمصارعين السعوديين الذين تدربوا لمدة أسبوع كامل مع "WWE"؛ وهم ناصر، فيصل، حسين، ومنصور على الحلبة، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

وجاء مشهد دخول المصارعين الإيرانيين بشكل مستفز للكثير من الحضور، بعد رفعهم للعلم الإيراني أثناء دخولهم أمام عدد كبير من الحضور والمشاهدين.

ولم يدم تحدي المصارعين الإيرانيين طويلا أمام المصارعين السعوديين، إذ أظهر مقطع فيديو، للنزال السريع، استقبال أحد المصارعين الإيرانيين ضربة قوية أخرجته من الحلبة، وقبل أن يلتقط المصارع الثاني أنفاسه وجد نفسه في مأزق بعد تلقيه عدة ضربات أخرى، تفاعل معها الحضور، ما دفع المصارعين الإيرانيين للخروج من حلبة النزال قبل انتهائه، في موقف مثير للسخرية.

وبدأت نزالات بطولة رويال رامبل "WWE" اليوم، مع نزال المصارع الشهير جون سينا أمام تربل إتش، في نزال انتصر فيه الأول، وسط حضور رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، وتواجد جماهيري كبير في استاد الملك عبدالله.

These Saudi Arabian @WWE prospects just brought the fight to The Daivari Brothers in a BIG way at #WWEGRR! pic.twitter.com/rT0NLAXc9M