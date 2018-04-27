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بالفيديو| أندرتيكر يفوز بمباراة تابوت في "أعظم رويال رامبل" بالسعودية

منذ 35 دقيقة
أندرتيكر

أندرتيكر

كتب: وكالات

من النزالات المهمة التي ينتظرها محبو المصارعة بشغف، في مهرجان "أعظم رويال رامبل"، والمقام اليوم، في المملكة العربية السعودية، نزال أسطورة المصارعة أندرتيكر، ضد البلغاري روسيف.

وفاز أندرتيكر، صاحب الـ 53 عاما، على روسيف، صاحب الـ 32، في "نزال تابوت"، والذي تقوم فكرته على تصارع الاثنين من أجل وضع أحدهما في تابوت، وفقا لموقع "سبوتنيك" الروسي.

ودخل أندرتيكر حلبة "أعظم رويال رامبل" في السعودية، بموسيقاه الجنائزية المشهور بها.

ووبعدما أدخل أندرتيكر روسيف التابوت، وضع إلى جانبه المصارع السويسري سيزارو، بعدما سدد "الرجل الميت" له ضربته النهائية الشهيرة "تومستون" مرتان.

وأثار فوز أندرتيكر تهليل وتصفيق الجمهور السعودي له، في الحدث الذي شهد مواجهة بين مصارعين سعوديين وإيرانيين.

يذكر أن أندرتيكر تراجع عن اعتزاله المصارعة الحرة، في مهرجان "راسلمانيا 34"، بعد هزيمته لنجم المصارعة جون سينا.

وكان أندرتيكر قرر الاعتزال في مهرجان "راسلمانيا"، العام الماضي، عقب هزيمته أمام المصارع الشاب، رومان راينز.

وانطلق "أعظم رويال رامبل" في السعودية، بنزال بين جون سينا وتريبل إتش، والذي انتهى بفوز سينا.

 

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