باحثون يتوصلون لصمغ يساعد في لصق العظام المكسورة

باحثون توصلوا لصمغ يساعد في لصق العظام المكسورة
توصل باحثون من السويد، بعد تجارب عديدة، لمادة لاصقة للعظام، يمكن استخدامها في إصلاح الكسور بسهولة وأمان، وفي وقت قصير لا يستغرق أكثر من 5 دقائق.
تلك المادة يستخدم أطباء الأسنان مادة لاصقة مشابهة لها في علاج كسور الأسنان، لكن صمغ العظام الجديد أقوى منها بنسبة 55 %، وفقا لموقع "24" الإخباري.
وتضم المادة الجديدة اللاصقة للعظام نفس المواصفات الموجودة في مثيلتها المستخدمة في إصلاح كسور الأسنان، حيث تتصلب وتظل قوية ومتماسكة حتى في مواجهة الماء والأكسجين.
وأجريت تجارب استخدام الصمغ اللاصق للعظام في معهد "ك إتش تي" للتكنولوجيا في مدينة "استوكهولم" السويدية، تحت إشراف البروفيسور مايكل مالكوش، وتمتاز بأنها أقوى على لصق العظام بنسبة 55 % من المادة اللاصقة المستخدمة في عيادات الأسنان.
ويُعتقد أن الصمغ اللاصق للعظام سيكون نقلة كبيرة في عيادات ومستشفيات العظام نظراً لأن عملية إصلاح الكسر بواسطته لن تستغرق أكثر من 5 دقائق.
مع كل مباراة تنطلق مشاركا فيها تتجه الأنظار حوله، وتتعالى أصوات الفرحة مع كل هدف يسجله، وتمتلئ مواقع التواصل بضرب الأمثلة في الإصرار والتحدي والنجاح مع كل.....
أثارت صورة تجمع الدولي محمد صلاح وزوجته، عقب مباراة فريقه "ليفربول" ضد "روما" التي تألق فيها صلاح، موجة سخرية عارمة، بسبب الهيئة التي ظهرت عليها زوجة صلاح، أو "
أصبح نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح حديث العالم أجمع، فلا تجد مجالا إلا ويتحدث أهله عن الفرعون المصري المتألق، وباتت الصحف الرياضية العالمية
بات النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر حديث العالم هذه الأيام، لما يقدمه من مستوى مميز أبهر به جميع متابعي الساحرة المستديرة على اختلاف أنديتهم
غمرت مياه الأمطار، شوارع منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بالكامل، حيث اجتاحتها السيول بشكل أكبر من المناطق الأخرى في القاهرة والجيزة.
تعليقات الفيسبوك