باحثون يتوصلون لصمغ يساعد في لصق العظام المكسورة

توصل باحثون من السويد، بعد تجارب عديدة، لمادة لاصقة للعظام، يمكن استخدامها في إصلاح الكسور بسهولة وأمان، وفي وقت قصير لا يستغرق أكثر من 5 دقائق.

تلك المادة يستخدم أطباء الأسنان مادة لاصقة مشابهة لها في علاج كسور الأسنان، لكن صمغ العظام الجديد أقوى منها بنسبة 55 %، وفقا لموقع "24" الإخباري.

وتضم المادة الجديدة اللاصقة للعظام نفس المواصفات الموجودة في مثيلتها المستخدمة في إصلاح كسور الأسنان، حيث تتصلب وتظل قوية ومتماسكة حتى في مواجهة الماء والأكسجين.

وأجريت تجارب استخدام الصمغ اللاصق للعظام في معهد "ك إتش تي" للتكنولوجيا في مدينة "استوكهولم" السويدية، تحت إشراف البروفيسور مايكل مالكوش، وتمتاز بأنها أقوى على لصق العظام بنسبة 55 % من المادة اللاصقة المستخدمة في عيادات الأسنان.

ويُعتقد أن الصمغ اللاصق للعظام سيكون نقلة كبيرة في عيادات ومستشفيات العظام نظراً لأن عملية إصلاح الكسر بواسطته لن تستغرق أكثر من 5 دقائق.