علاج جديد للألم المزمن بالضوء

توصل باحثون أوربيون لعلاج جديد للألم المزمن، من خلال حقن مادة كيميائية حساسة للضوء إلى مواضع الألم، تلك المادة تعمل على تسكين الألم لعدة أسابيع.

ووصف البروفيسور بول هيبنستول، المشرف على الأبحاث، في مختبر "مولاكيلور" للبيولوجيا بمدينة "روما" الإيطالية، العلاج الجديد بأنه يشبه تناول الكاري الذي يقوم بحرق بعض حساسات التذوق في اللسان، لكنه يقضي على البكتريا المعدية في الوقت نفسه، وفقا لموقع "24" الإخباري.

ويعمل العلاج الجديد على حرق النهايات العصبية التي تقوم بتوليد مستويات غير متناسبة من الألم ينتج عنها الألم المزمن، ويستمر تأثير العلاج، الذي يتم حقنه موضعياً، لعدة أسابيع، يرتاح فيها المريض من الأوجاع، إلى أن تنمو النهايات العصبية للأعصاب التي حرقت مرة أخرى.

وأجريت تجارب العلاج الجديد على الفئران، ويُعتقد أن الطريقة الجديدة توفر حلاً مريحاً لمرضى الألم المزمن، الذين تقدر التقارير الطبية عددهم بـ 1 من بين كل 10 أشخاص، دون المخاطرة باحتمال إدمان المريض للمسكنات، وتفادي الآثار الجانبية لتناولها لفترات طويلة.