"تسبب أضرارا شديدة للأعصاب".. احذر من النوم على ذراعيك لفترات طويلة

لا تنام على ذراعيك لفترات طويلة.. تعرف على السبب
إذا كنت معتاد على النوم عى ذراعيك أثناء العمل، فلا بد من أن تتخلى عن هذا الأمر فورًا، لأن له عواقب سلبية مثبته بتجارب أشخاص في الصين.
اعتادت السيدة جين تشانج، وهي موظفة إدارية، تبلغ من العمر 28 عاماً، على أن تأخذ قيلولة في مكتبها خلال استراحة الغداء لمدة ساعة كاملة، وأن تستخدم ذراعها الأيسر كوسادة، وفقا لموقع "24" الإخباري.
وكانت السيدة تشانج غالباً تشعر بالخدر والتنميل في أصابعها بعد استيقاظها من قيلولتها، ومع ذلك لم تبدِ اهتماماً كبيراً بذلك، حتى بدأت تفقد الشعور بذراعها بعد استيقاظها من غفوتها اليومية، قبل ثلاثة أشهر.
وعندما ذهبت لتستشير أخصائياً بالأعصاب، علمت بأن استخدام الذراع كوسادة للرأس أثناء النوم بشكل متكرر ولفترات طويلة، يتسبب بأضرار شديدة للأعصاب الشعاعية التي تتحكم بحركات الرسغ والأصابع.
وأكد الأطباء على أن حالة تشانج كان من الممكن معالجتها من خلال تمارين جسدية خاصة، ولكن بسبب تجاهلها لمدة طويلة واستمرارها بالضغط على أعصابها الشعاعية، أصبح الضرر واسعاً لدرجة أن الجراحة أصبحت الخيار الوحيد لإعادة ذراعها اليسرى إلى حالتها الطبيعية.
يذكر بأن الأطباء يحذرون أيضاً من أن استخدام الذراع كوسادة لفترات طويلة عند النوم، يمكن أن يشكل ضغطاً على العينين، ويحد من تدفق الدم إلى الدماغ، بل ويؤثر أيضاً على الجهاز الهضمي.
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