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بالفيديو| كائن مائي غريب في بحيرة بأمريكا يثير جدلا

اليوم PM 07:19
كائن مائي غريب في بحيرة بأمريكا يثير الجدل

كائن مائي غريب في بحيرة بأمريكا يثير الجدل

كتب: وكالات

أثار مقطع فيديو مصور، نشر على موقع "يوتيوب"، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الفيديو يظهر ما يبدو بأنه مخلوق مائي غريب، بألوان زاهية، يطفو على مياه بحيرة "جاستون كاونتي" الموجودة بولاية "نورث كارولاينا" الأمريكية.

وتوقع بعض الأشخاص بأن هذا المخلوق الموجود في البحيرة هو سمكة زرقاء نادرة، بينما دحض آخرون هذا الادعاء وقالوا إن المخلوق ما هو إلا طاووس ميت، وفقا لموقع "24" الإخباري.

ولم يتوقف الجدال هنا، واتهم آخرون الشخص الذي صور الفيديو بفبركة المنظر في البحيرة، وأكدوا على أن الكائن الموجود في الماء هو مجرد نموذج يتم التحكم به عن بعد.

ورد صاحب الفيديو، بأنه اعتقد بأن الكائن كيساً بلاستيكياً في البداية، إلا أنه اكتشف بأنه مخلوق غريب عند تفحصه عن قرب.

 

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