اكتشاف رفات 140 طفلا قتلوا بطريقة وحشية وقدموا كقرابين في بيرو

أبشع "تضحية بأطفال" في التاريخ قتلوا بطريقة وحشية وقدموا كقرابين
اكتشف باحثو آثار رفات قرابة 140 طفلا جرى قتلهم بطريقة وحشية وقدموا كقرابين، قبل نحو 500 عام، على الساحل الشمالي لبيرو، في واقعة تضحية بأطفال وصفت بالأبشع في التاريخ.
وأفادت "سكاى نيوز عربية"، بأن سكان المنطقة أبلغوا السلطات سنة 2011 بوجود رفات بشرية، وكشفت أعمال الحفر عن عشرات الأطفال إضافة إلى بقايا نحو 200 من حيوان اللاما، وهو حيوان طويل العنق يعيش في أمريكا الجنوبية.
ووجد الباحثون، أن الأطفال الذين قتلوا في عهد إمبراطورية شيمو، تم فتح صدورهم لانتزاع القلوب من أجسامهم، وكانت أعمار الضحايا تتراوح في الغالب بين 8 و12 سنة.
وعقب قتل الأطفال وحيوانات اللاما، كان "المضحون" يدفنون الصغار، ذكورا وإناثا باتجاه البحر، أما الحيوانات فيجعلونها في اتجاه جبال الإنديز.
ودأبت حضارات قديمة عدة على تقديم قرابين بشرية، سواء لتفادي ما كانت تعتبره غضبا من الطبيعة، أو لأجل إقامة طقوس منتظمة تكون ذات طابع روحي في الغالب.
مع كل مباراة تنطلق مشاركا فيها تتجه الأنظار حوله، وتتعالى أصوات الفرحة مع كل هدف يسجله، وتمتلئ مواقع التواصل بضرب الأمثلة في الإصرار والتحدي والنجاح مع كل.....
أثارت صورة تجمع الدولي محمد صلاح وزوجته، عقب مباراة فريقه "ليفربول" ضد "روما" التي تألق فيها صلاح، موجة سخرية عارمة، بسبب الهيئة التي ظهرت عليها زوجة صلاح، أو "
أصبح نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح حديث العالم أجمع، فلا تجد مجالا إلا ويتحدث أهله عن الفرعون المصري المتألق، وباتت الصحف الرياضية العالمية
بات النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر حديث العالم هذه الأيام، لما يقدمه من مستوى مميز أبهر به جميع متابعي الساحرة المستديرة على اختلاف أنديتهم
تتناقل الصحف يوميا أنباء عن رغبة نادي ريال مدريد في التعاقد مع نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، لكن هناك مفاجأة كبيرة كشفت عنها صحفية إكسبريس
تعليقات الفيسبوك