بالفيديو| قردان يلقنان شابا علقة ساخنة لمحاولته "العبث معهما"

قرود تنتقم بشراسة من شاب سخر منها وحاول إلقائها فى المياه
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لشاب، وهو يدفع قردًا في بركة مياه في إحدى حدائق الحيوان في مقاطعة فونغجيان الصينية.
وأظهر مقطع الفيديو الشاب، وهو يدفع قردًا كان جالسًا على سور يحيط ببركة مياه، ليهاجم القرد الشاب بمساعدة قرد آخر، الذي تدخل لنصرة صديقه، فشكلا تحالفًا بالرد على الشاب، ليتدخل رجال الأمن في الوقت المناسب، لإنقاذ الشاب الذي تلقى عدة خدوش في منطقة الوجه جراء الهجوم الشرس.
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أثارت صورة تجمع الدولي محمد صلاح وزوجته، عقب مباراة فريقه "ليفربول" ضد "روما" التي تألق فيها صلاح، موجة سخرية عارمة، بسبب الهيئة التي ظهرت عليها زوجة صلاح، أو "
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