رجل نمساوي يرتدي النقاب.. والسبب مفاجأة
ألقت شرطة العاصمة النمساوية فيينا القبض على رجل وهو يرتدي النقاب، بعد صدور قانون منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وعند سؤاله عن السبب ظهرت مفاجأة، بحسب جريدة "سبق" السعودية".
وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إن الشرطة ألقت القبض على شخص يدعي " فالنتاين"، 26 عامًا، يوم الثلاثاء الماضي، بسبب ارتدائه النقاب في مكان عام.
وأثناء التحقيق مع الرجل، قدم للشرطة صوراً من تقارير وشهادات طبية على جواله، تؤكد أنه مصاب بسرطان في الدم (لوكيميا)، وأن الطبيب أمره بارتداء قناع أسود لحماية جهازه المناعي الضعيف، وذلك بعد كورس علاج كيميائي استمر عدة أسابيع، وبعد أن تأكدت الشرطة من صحة التقارير من الطبيب، أفرجت عن الرجل وطالبته بأن يحمل مع صورة ورقية من التقارير حتى لا يتعرض لدفع غرامة 70 دولارًا في حال تم توقيفه.
وكان البرلمان النمساوي قد أصدر قانونًا في أكتوبر الماضي يمنع أي شخص من ارتداء غطاء وجه في الأماكن العامة، بما فيها النقاب الإسلامي.
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