بالفيديو| رعب بين ركاب طائرة سعودية بسبب سوء الأحوال الجوية

رعب بين ركاب طائرة سعودية بسبب سوء الأحوال الجوية
عاش ركاب طائرة سعودية حالة من الرعب والهلع، أمس الخميس، خلال إحدى الرحلات الداخلية؛ بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المملكة حاليًا.
وبحسب ما نشره موقع"إرم نيوز"، وثق ناشطون في مقطع فيديو متداول، الحالة المأساوية التي عاشها ركاب طائرة كانت تقوم برحلة داخلية في المملكة.
وظهرت الطائرة وهي تترنح وسط غيوم كثيفة لا يظهر منها شيء، وسط صيحات وتهليل وعويل سادت بين الركاب.
فيديو متداول ..— أخبار السعودية (@SaudiNews50) April 26, 2018
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في ظل الأمطار الغزيرة .. رعب وخوف في إحدى رحلات القصيم وسط صرخات وتكبير وتهليل ركاب الطائرة.
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