آخر الأخبار

رجل نمساوي يرتدي النقاب.. والسبب مفاجأة

رجل نمساوي يرتدي النقاب.. والسبب مفاجأة

بالفيديو| رعب بين ركاب طائرة سعودية بسبب سوء الأحوال الجوية

بالفيديو| رعب بين ركاب طائرة سعودية بسبب سوء الأحوال الجوية

بالفيديو| بائع يحتفل بفوز الزمالك على طريقته: طماطم كابونجو كاسنجو

بالفيديو| بائع يحتفل بفوز الزمالك على طريقته: طماطم كابونجو كاسنجو

سلاح آلي يحول حفل زفاف إلى كارثة في اليمن

سلاح آلي يحول حفل زفاف إلى كارثة في اليمن

بالفيديو| رعب بين ركاب طائرة سعودية بسبب سوء الأحوال الجوية

منذ 47 دقيقة
رعب بين ركاب طائرة سعودية بسبب سوء الأحوال الجوية

رعب بين ركاب طائرة سعودية بسبب سوء الأحوال الجوية

كتب: وكالات

عاش ركاب طائرة سعودية حالة من الرعب والهلع، أمس الخميس، خلال إحدى الرحلات الداخلية؛ بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المملكة حاليًا.

وبحسب ما نشره موقع"إرم نيوز"، وثق ناشطون في مقطع فيديو متداول، الحالة المأساوية التي عاشها ركاب طائرة كانت تقوم برحلة داخلية في المملكة.

وظهرت الطائرة وهي تترنح وسط غيوم كثيفة لا يظهر منها شيء، وسط صيحات وتهليل وعويل سادت بين الركاب.

أخبار متعلقة

البرق يضرب طائرتين في روسيا بعد إقلاعهما من المطار

البرق يضرب طائرتين في روسيا بعد إقلاعهما من المطار

بالفيديو| رعب بين ركاب طائرة بعد سقوط نافذتها

بالفيديو| رعب بين ركاب طائرة بعد سقوط نافذتها

أصوات غريبة من باطن الأرض في أمريكا تثير رعب السكان

أصوات غريبة من باطن الأرض في أمريكا تثير رعب السكان

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

"من قلبه وروحه مصري".. كيف تعامل محمد صلاح مع الإسرائيليين؟

"من قلبه وروحه مصري".. كيف تعامل محمد صلاح مع الإسرائيليين؟

مع كل مباراة تنطلق مشاركا فيها تتجه الأنظار حوله، وتتعالى أصوات الفرحة مع كل هدف يسجله، وتمتلئ مواقع التواصل بضرب الأمثلة في الإصرار والتحدي والنجاح مع كل.....

الجماهير ترد على موجة السخرية من صورة زوجة محمد صلاح

الجماهير ترد على موجة السخرية من صورة زوجة محمد صلاح

أثارت صورة تجمع الدولي محمد صلاح وزوجته، عقب مباراة فريقه "ليفربول" ضد "روما" التي تألق فيها صلاح، موجة سخرية عارمة، بسبب الهيئة التي ظهرت عليها زوجة صلاح، أو "

مصارع روسي عالمي يقترح طريقة فعالة لإيقاف خطورة محمد صلاح

مصارع روسي عالمي يقترح طريقة فعالة لإيقاف خطورة محمد صلاح

أصبح نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح حديث العالم أجمع، فلا تجد مجالا إلا ويتحدث أهله عن الفرعون المصري المتألق، وباتت الصحف الرياضية العالمية

بالفيديو| شاهد كيف تدرب محمد صلاح على إحراز الهدف الأول في روما

بالفيديو| شاهد كيف تدرب محمد صلاح على إحراز الهدف الأول في روما

بات النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر حديث العالم هذه الأيام، لما يقدمه من مستوى مميز أبهر به جميع متابعي الساحرة المستديرة على اختلاف أنديتهم

صدق أو لا تصدق.. زيدان رفض التعاقد مع محمد صلاح في الصيف الماضي

صدق أو لا تصدق.. زيدان رفض التعاقد مع محمد صلاح في الصيف الماضي

تتناقل الصحف يوميا أنباء عن رغبة نادي ريال مدريد في التعاقد مع نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، لكن هناك مفاجأة كبيرة كشفت عنها صحفية إكسبريس