بالفيديو| بائع يحتفل بفوز الزمالك على طريقته: طماطم كابونجو كاسنجو

بائع الطماطم
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لبائع طماطم يحتفل بفوز نادي الزمالك على الأهلي في بطولة الدوري المصري لكن بطريقته الخاصة.
ويظهر في الفيديو الذي تم تصويره من أحد النوافذ التي تطل على الشارع وهو يجلس في الشارع وينادي لبيع الطماطم قائلا: "تعالى اشتري يا حجة طماطم كابونجو كاسنجو، مشفتيش كاسنجو يا حاجة، طماطم كابونجو كاسنجو يا جدعان، ياض يا أيمن يا حفني يا حبيبي يا كايدهم.. هو كابنوجو كاسنجو اشتروا طماطم كابنوجو كاسنجو".
مع كل مباراة تنطلق مشاركا فيها تتجه الأنظار حوله، وتتعالى أصوات الفرحة مع كل هدف يسجله، وتمتلئ مواقع التواصل بضرب الأمثلة في الإصرار والتحدي والنجاح مع كل.....
أثارت صورة تجمع الدولي محمد صلاح وزوجته، عقب مباراة فريقه "ليفربول" ضد "روما" التي تألق فيها صلاح، موجة سخرية عارمة، بسبب الهيئة التي ظهرت عليها زوجة صلاح، أو "
أصبح نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح حديث العالم أجمع، فلا تجد مجالا إلا ويتحدث أهله عن الفرعون المصري المتألق، وباتت الصحف الرياضية العالمية
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