بالفيديو| بائع يحتفل بفوز الزمالك على طريقته: طماطم كابونجو كاسنجو

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منذ 50 دقيقة
بائع الطماطم

بائع الطماطم

كتب: عبد الرحمن خالد

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لبائع طماطم يحتفل بفوز نادي الزمالك على الأهلي في بطولة الدوري المصري لكن بطريقته الخاصة.

ويظهر في الفيديو الذي تم تصويره من أحد النوافذ التي تطل على الشارع وهو يجلس في الشارع وينادي لبيع الطماطم قائلا: "تعالى اشتري يا حجة طماطم كابونجو كاسنجو، مشفتيش كاسنجو يا حاجة، طماطم كابونجو كاسنجو يا جدعان، ياض يا أيمن يا حفني يا حبيبي يا كايدهم.. هو كابنوجو كاسنجو اشتروا طماطم كابنوجو كاسنجو".

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