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البرق يضرب طائرتين في روسيا بعد إقلاعهما من المطار

منذ 43 دقيقة
البرق يضرب طائرتين في روسيا بعد إقلاعهما من المطار

البرق يضرب طائرتين في روسيا بعد إقلاعهما من المطار

كتب: وكالات

حالة من الرعب انتابت ركاب طائرتين من طراز "بومباردييه" و"إيرباص A320"، بعد أن ضربهما البرق لدى محاولتهما مواصلة الارتفاع بعد إقلاعهما من مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو.

وبحسب "روسيا اليوم"، قال مصدر في مديرية الطوارئ في العاصمة الروسية، إن الحادثين وقعا ظهيرة الخميس وبفارق ساعة واحدة.

وأشار إلى أن قائدي الطائرتين، أبلغا مركز المراقبة الأرضية، بأن البرق ضرب الطائرتين عند محاولتهما زيادة الارتفاع في الجو.

واضطرت طائرة "بومباردييه" الصغيرة الحجم لقطع رحلتها والعودة إلى المطار لتقييم مدى الضرر الذي لحق بها، حيث وصلت من ميونيخ وتوقفت في موسكو للتزود بالوقود.

أما الطائرة الثانية التابعة لشركة "إيروفلوت" الروسية، فقد واصلت رحلتها من موسكو إلى نيس وحطت هناك بسلام.

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