البرق يضرب طائرتين في روسيا بعد إقلاعهما من المطار
حالة من الرعب انتابت ركاب طائرتين من طراز "بومباردييه" و"إيرباص A320"، بعد أن ضربهما البرق لدى محاولتهما مواصلة الارتفاع بعد إقلاعهما من مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو.
وبحسب "روسيا اليوم"، قال مصدر في مديرية الطوارئ في العاصمة الروسية، إن الحادثين وقعا ظهيرة الخميس وبفارق ساعة واحدة.
وأشار إلى أن قائدي الطائرتين، أبلغا مركز المراقبة الأرضية، بأن البرق ضرب الطائرتين عند محاولتهما زيادة الارتفاع في الجو.
واضطرت طائرة "بومباردييه" الصغيرة الحجم لقطع رحلتها والعودة إلى المطار لتقييم مدى الضرر الذي لحق بها، حيث وصلت من ميونيخ وتوقفت في موسكو للتزود بالوقود.
أما الطائرة الثانية التابعة لشركة "إيروفلوت" الروسية، فقد واصلت رحلتها من موسكو إلى نيس وحطت هناك بسلام.
مع كل مباراة تنطلق مشاركا فيها تتجه الأنظار حوله، وتتعالى أصوات الفرحة مع كل هدف يسجله، وتمتلئ مواقع التواصل بضرب الأمثلة في الإصرار والتحدي والنجاح مع كل.....
أثارت صورة تجمع الدولي محمد صلاح وزوجته، عقب مباراة فريقه "ليفربول" ضد "روما" التي تألق فيها صلاح، موجة سخرية عارمة، بسبب الهيئة التي ظهرت عليها زوجة صلاح، أو "
أصبح نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح حديث العالم أجمع، فلا تجد مجالا إلا ويتحدث أهله عن الفرعون المصري المتألق، وباتت الصحف الرياضية العالمية
بات النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر حديث العالم هذه الأيام، لما يقدمه من مستوى مميز أبهر به جميع متابعي الساحرة المستديرة على اختلاف أنديتهم
نشرت الصفحات الساخرة، على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة متنوعة من الصور المصممة على طريقة "الكوميكس"، تسخر من فوز نادي الزمالك على غريمه التقليدي النادي الأهل
تعليقات الفيسبوك