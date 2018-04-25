بالفيديو| "نينتيندو" تعود من جديد وتتوقع تحقيق أرباح هائلة هذا العام

"نينتيندو" تعود من جديد وتتوقع تحقيق أرباح هائلة هذا العام
أعلنت الشركة اليايانية "نينتيندو" أنها تتوقع تحقيق أرباح هائلة هذا العام، تفوق معدل أرباحها السنوية في السنوات الـ 9 الماضية، وذلك بفضل إصدارها الجديد "Switch".
وبحسب "رويترز"، شجع الإصدار الجديد الناس على اقتناء "نينتندو"، بسبب خاصية اللعب عن بعد، دون الحاجة لوجود اللاعبين في نفس البيت أو الغرفة، وكذلك بسبب التطور الكبير للمؤثرات المرئية والصوتية في ألعابها.
كما توقعت الشركة الأسطورية أن تصل أرباح مبيعاتها إلى 2.06 مليار دولار، في عام 2018، وذلك إذا تمكنت من بيع 20 مليون قطعة من "Switch".
وتعد "نينتندو" أقدم وأعرق شركة لألعاب الفيديو في العالم، ولها جمهور كبير ومتنوع، تتراوح أعماره بين 5 و40 سنة.
Sonic Mania Plus for #NintendoSwitch arrives 7/17! Check out the game’s new features and a first look at Mighty and Ray, two new playable characters! pic.twitter.com/YRcdIrvqBA— Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 25, 2018
مع كل مباراة تنطلق مشاركا فيها تتجه الأنظار حوله، وتتعالى أصوات الفرحة مع كل هدف يسجله، وتمتلئ مواقع التواصل بضرب الأمثلة في الإصرار والتحدي والنجاح مع كل.....
أثارت صورة تجمع الدولي محمد صلاح وزوجته، عقب مباراة فريقه "ليفربول" ضد "روما" التي تألق فيها صلاح، موجة سخرية عارمة، بسبب الهيئة التي ظهرت عليها زوجة صلاح، أو "
أصبح نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح حديث العالم أجمع، فلا تجد مجالا إلا ويتحدث أهله عن الفرعون المصري المتألق، وباتت الصحف الرياضية العالمية
بات النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر حديث العالم هذه الأيام، لما يقدمه من مستوى مميز أبهر به جميع متابعي الساحرة المستديرة على اختلاف أنديتهم
نشرت الصفحات الساخرة، على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة متنوعة من الصور المصممة على طريقة "الكوميكس"، تسخر من فوز نادي الزمالك على غريمه التقليدي النادي الأهل
تعليقات الفيسبوك