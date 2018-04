بالفيديو| "نينتيندو" تعود من جديد وتتوقع تحقيق أرباح هائلة هذا العام

أعلنت الشركة اليايانية "نينتيندو" أنها تتوقع تحقيق أرباح هائلة هذا العام، تفوق معدل أرباحها السنوية في السنوات الـ 9 الماضية، وذلك بفضل إصدارها الجديد "Switch".

وبحسب "رويترز"، شجع الإصدار الجديد الناس على اقتناء "نينتندو"، بسبب خاصية اللعب عن بعد، دون الحاجة لوجود اللاعبين في نفس البيت أو الغرفة، وكذلك بسبب التطور الكبير للمؤثرات المرئية والصوتية في ألعابها.

كما توقعت الشركة الأسطورية أن تصل أرباح مبيعاتها إلى 2.06 مليار دولار، في عام 2018، وذلك إذا تمكنت من بيع 20 مليون قطعة من "Switch".

وتعد "نينتندو" أقدم وأعرق شركة لألعاب الفيديو في العالم، ولها جمهور كبير ومتنوع، تتراوح أعماره بين 5 و40 سنة.

