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رجل دهسه القطار 300 مرة في يوم واحد

منذ 45 دقيقة
رجل دهسه القطار 300 مرة في يوم واحد

رجل دهسه القطار 300 مرة في يوم واحد

كتب: وكالات

لقي رجل بريطاني مصرعه بطريقة مروعة، إذ تعرض للدهس بقطار الأنفاق، أكثر من 300 مرة في يوم واحد، قبل أن يجري اكتشاف بقايا جثته.

وبحسب "سكاي نيوز"، دهس  القطار الذي كان يسير في لندن، الرجل البالغ من العمر 47 عاما، لأول مرة، في الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي.

وأصدر القطار حينئذ تنبيها لطاقم القيادة، فتوقفوا لفترة من الزمن وبعثوا شخصا ليرى ما جرى دهسه في الخارج، فأخبرهم أن الأمر يتعلق بمجرد ثعلب.

ولم يجر اكتشاف أمر الجثة الآدمية إلا في اليوم التالي، أي بعد مرور نحو عشرات القطارات على السكة، وتحركت الشرطة بعد تلقي بلاغ عن وجود رفات شخص ميت.

وأظهرت كاميرات المراقبة التي جرى وضعها في المحطة، دخول الضحية إلى النفق، وفق ما نقلت "ديلي ميل".

وقدمت هيئة مواصلات لندن تعازيها لعائلة الضحية، وقالت إنها لن تدلي بالمزيد من التصريحات ما لم تتضح الصورة بناء على ما تجريه من تحريات.

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