مفاجأة جديدة عن تأثير الشاي والقهوة.. يحافظ على نسبه المياه في الجسم

صورة أرشيفية
يتناول الكثيرون المشروبات التي تحتوي على الكافايين، مثل الشاي والقهوة، بشكل يومي، ونشر موقع "بيزنس إنسايدر" مؤخرا، عن مديرة مجلس المعلومات الغذائية العالمية "آليسون ويبستر"، معلومات بشأن ماذا يحدث للجسم، إذا ما تناول الإنسان الشاي والقهوة مرات عدة طوال اليوم.
نفت ويبستر أن تؤدي تلك المشروبات إلى الجفاف، وأكدت أنها ستحافظ على نسبة المياه في الجسم بشكل عام، وهو أمر إيجابي.
وقالت ويبستر، إن الشعور العام بالجفاف يأتي بسبب الإحساس بجفاف في الحلق عند تناول تلك المشروبات، وهذا لا يعني أن الجسد يعاني حقا من الجفاف، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.
وأفاد الموقع أن دراسة طبية في جامعة برمنجهام البريطانية، شبهت تأثير ترطيب الجسد بواسطة تناول المياه، بما يحدث عبر تناول مشروبات الكافايين، التي قد تعطي الجسد الترطيب الكافي.
وأشارت المنظمة البريطانية للصحة لاحقا إلى أن تلك الدراسة "محدودة"، وتضم أشخاصا أصحاء فقط، ولم تتضمن من يعانون من مشكلات صحية.
ونوهت ويبستر إلى الأضرار التي قد يسببها تناول مشروبات الكافايين، والتي تتضمن مشكلات في المعدة والتوتر المتزايد والأرق وارتفاع دقات القلب.
وأكدت ويبستر على ضرورة تناول كميات كبيرة من المياه يوميا، وحددت 11 كأسا من المياه للإناث، و13 كأسا للذكور، يوميا.
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