دراسة: 44 سببا جينيا للاكتئاب الشديد

استطاع علماء دوليون التوصل إلى 44 من المتغيرات الجينية، التي قد تزيد من مخاطر الإصابة بالاكتئاب الشديد، وقالوا إن كل البشر يحملون بعضا منها على الأقل.

وأضاف العلماء أن النتائج الجديدة قد تساعد على تفسير سبب عدم استجابة البعض لمضادات الاكتئاب وتحسن حالاتهم، كما قد تمهد الطريق أمام أدوية جديدة، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

واستنتج العلماء أيضا في الدراسة، وهي الأكبر من نوعها، إلى أن الأساس الجيني للاكتئاب هو نفسه أساس اضطرابات نفسية أخرى مثل الفصام.

ويؤثر الاكتئاب الشديد على نحو 14% من سكان العالم، وهو أكبر مسبب للعجز على المدى البعيد، لكن نحو نصف مرضى الاكتئاب فقط يستجيبون جيدا للعلاجات الموجودة.

وقال الباحث، جيروم برين، الذي عمل مع فريق البحث وهو من جامعة كينجز كوليدج في لندن إن "المتغيرات الجينية الجديدة المكتشفة يمكن أن تبث الأمل في علاج الاكتئاب من خلال فتح الباب أمام وسائل لاكتشاف علاجات جديدة أفضل".

وتشمل الدراسة التي نشرت أمس، في دورية "نيتشر جينيتكس" بيانات أكثر من 135 ألف مريض بالاكتئاب الشديد.

فيما قالت الباحثة، كاثرين لويس، وهي خبيرة في جامعة كينجز كوليدج في لندن وعملت مع فريق البحث: "تسلط هذه الدراسة الضوء على الأساس الجيني للاكتئاب، لكنها مجرد خطوة أولى".

وأضافت: "نحتاج إلى المزيد من البحث لكشف النقاب عن المزيد من الأسس الجينية وفهم كيف تعمل الجينات والضغوط البيئية معا لزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب".