نصف مليون دولار قيمة أشهر أسلحة "حرب النجوم"

قالت دار جوليان للمزادات إن واحدا من أشهر الأسلحة في سلسلة أفلام "ستار وورز" أو "حرب النجوم"، وهو سلاح البطل هان سولو، سيطرح في مزاد في يونيو بلاس فيغاس بقيمة تصل إلى 500 ألف دولار.

وبحسب "سكاي نيوز"، ذكرت الدار أن السلاح الناسف الذي استخدمه هاريسون فورد في فيلم "ستار وورز: ريتيرن أوف ذا جيداي" عام 1993، هو واحد من سلاحين ظهرا في الفيلم، ومعروف في عالم "ستار وورز" باسم "دي.إل-44".

واستخدم فورد السلاح الناسف في كثير من مشاهد الفيلم وهو يشبه سيفا ضوئيا، ويعد أحد أشهر الأسلحة التي استخدمت في أفلام الخيال العلمي.

ويعرض السلاح للبيع للمرة الأولى وهو من تصميم المخرج الفني الأميركي جيمس إل. شوبي، الذي احتفظ به بعد انتهاء التصوير.