رغم فوزه.. "كوميكسات التحفيل" على الزمالك عرض مستمر

أرشيفية
نشرت الصفحات الساخرة، على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة متنوعة من الصور المصممة على طريقة "الكوميكس"، تسخر من فوز نادي الزمالك على غريمه التقليدي النادي الأهلي.
وعلى الرغم من فوز نادي الزمالك، اليوم، على النادي الأهلي، بنتيجة 2/ 1، إلا أن جمهور القلعة البيضاء ما زال يتلقى موجه السخرية المعتادة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد كل مباراة مع الأهلي، وظلت جماهير المارد الأحمر تمارس دورها المعتاد في السخرية، حتى بعدما خسر فريقهم أمام الزمالك.
مع كل مباراة تنطلق مشاركا فيها تتجه الأنظار حوله، وتتعالى أصوات الفرحة مع كل هدف يسجله، وتمتلئ مواقع التواصل بضرب الأمثلة في الإصرار والتحدي والنجاح مع كل.....
أثارت صورة تجمع الدولي محمد صلاح وزوجته، عقب مباراة فريقه "ليفربول" ضد "روما" التي تألق فيها صلاح، موجة سخرية عارمة، بسبب الهيئة التي ظهرت عليها زوجة صلاح، أو "
أصبح نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح حديث العالم أجمع، فلا تجد مجالا إلا ويتحدث أهله عن الفرعون المصري المتألق، وباتت الصحف الرياضية العالمية
غمرت مياه الأمطار، شوارع منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بالكامل، حيث اجتاحتها السيول بشكل أكبر من المناطق الأخرى في القاهرة والجيزة.
دفعت الغيرة القاتلة شابا أسيويا لقتل رجل وأربع فتيات بينهم صديقته، بعد علمه بأنهم أجبروها على ممارسة الرذيلة في الإمارات.
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