رغم فوزه.. "كوميكسات التحفيل" على الزمالك عرض مستمر

نشرت الصفحات الساخرة، على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة متنوعة من الصور المصممة على طريقة "الكوميكس"، تسخر من فوز نادي الزمالك على غريمه التقليدي النادي الأهلي.

وعلى الرغم من فوز نادي الزمالك، اليوم، على النادي الأهلي، بنتيجة 2/ 1، إلا أن جمهور القلعة البيضاء ما زال يتلقى موجه السخرية المعتادة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد كل مباراة مع الأهلي، وظلت جماهير المارد الأحمر تمارس دورها المعتاد في السخرية، حتى بعدما خسر فريقهم أمام الزمالك.