آخر الأخبار

رجل يعترف بالاعتداء جنسيا على حصان

رجل يعترف بالاعتداء جنسيا على حصان

القبض على مدرب التقط صورا وفيديوهات بكاميرا تجسس داخل حمَّام مكان عمله

القبض على مدرب التقط صورا وفيديوهات بكاميرا تجسس داخل حمَّام مكان عمله

بالفيديو| إصابة سعد سمير "بشرة خير" للزمالك في مبارايات القمة

بالفيديو| إصابة سعد سمير "بشرة خير" للزمالك في مبارايات القمة

رغم فوزه.. "كوميكسات التحفيل" على الزمالك عرض مستمر

رغم فوزه.. "كوميكسات التحفيل" على الزمالك عرض مستمر

رغم فوزه.. "كوميكسات التحفيل" على الزمالك عرض مستمر

منذ 31 دقيقة
أرشيفية

أرشيفية

كتب: مصطفى الصبري

نشرت الصفحات الساخرة، على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة متنوعة من الصور المصممة على طريقة "الكوميكس"، تسخر من فوز نادي الزمالك على غريمه التقليدي النادي الأهلي.

وعلى الرغم من فوز نادي الزمالك، اليوم، على النادي الأهلي، بنتيجة 2/ 1، إلا أن جمهور القلعة البيضاء ما زال يتلقى موجه السخرية المعتادة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد كل مباراة مع الأهلي، وظلت جماهير المارد الأحمر تمارس دورها المعتاد في السخرية، حتى بعدما خسر فريقهم أمام الزمالك.

أخبار متعلقة

قالوا عنها ليست «قمة».. لاعبو الزمالك يثأرون لتاريخ الأبيض أمام الأهلي

قالوا عنها ليست «قمة».. لاعبو الزمالك يثأرون لتاريخ الأبيض أمام الأهلي

رئيس الزمالك: الفوز على الأهلي أضاع فرحته بلقب الدوري

رئيس الزمالك: الفوز على الأهلي أضاع فرحته بلقب الدوري

«خالد جلال» : الفوز على الأهلي مجرد بداية.. وانتظروا الزمالك بطلاً للكأس

«خالد جلال» : الفوز على الأهلي مجرد بداية.. وانتظروا الزمالك بطلاً للكأس

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

"من قلبه وروحه مصري".. كيف تعامل محمد صلاح مع الإسرائيليين؟

"من قلبه وروحه مصري".. كيف تعامل محمد صلاح مع الإسرائيليين؟

مع كل مباراة تنطلق مشاركا فيها تتجه الأنظار حوله، وتتعالى أصوات الفرحة مع كل هدف يسجله، وتمتلئ مواقع التواصل بضرب الأمثلة في الإصرار والتحدي والنجاح مع كل.....

الجماهير ترد على موجة السخرية من صورة زوجة محمد صلاح

الجماهير ترد على موجة السخرية من صورة زوجة محمد صلاح

أثارت صورة تجمع الدولي محمد صلاح وزوجته، عقب مباراة فريقه "ليفربول" ضد "روما" التي تألق فيها صلاح، موجة سخرية عارمة، بسبب الهيئة التي ظهرت عليها زوجة صلاح، أو "

مصارع روسي عالمي يقترح طريقة فعالة لإيقاف خطورة محمد صلاح

مصارع روسي عالمي يقترح طريقة فعالة لإيقاف خطورة محمد صلاح

أصبح نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح حديث العالم أجمع، فلا تجد مجالا إلا ويتحدث أهله عن الفرعون المصري المتألق، وباتت الصحف الرياضية العالمية

بالصور والفيديو| "كوكب التجمع الخامس" يغرق.. والأرصاد توضح الأسباب

بالصور والفيديو| "كوكب التجمع الخامس" يغرق.. والأرصاد توضح الأسباب

غمرت مياه الأمطار، شوارع منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بالكامل، حيث اجتاحتها السيول بشكل أكبر من المناطق الأخرى في القاهرة والجيزة.

الغيرة القاتلة.. شاب يقتل رجلا و4 فتيات بينهم صديقته بسبب ممارسة الجنس

الغيرة القاتلة.. شاب يقتل رجلا و4 فتيات بينهم صديقته بسبب ممارسة الجنس

دفعت الغيرة القاتلة شابا أسيويا لقتل رجل وأربع فتيات بينهم صديقته، بعد علمه بأنهم أجبروها على ممارسة الرذيلة في الإمارات.