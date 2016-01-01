بالفيديو| إصابة سعد سمير "بشرة خير" للزمالك في مبارايات القمة

تشكل إصابة مدافع النادي الأهلي سعد سمير "تميمة الحظ" لنادي الزمالك، ففي مناسبتين أصيب فيهما اللاعب خلال مباريات القمة تكون الغلبة للمارد الأبيض.

وفاز نادي الزمالك اليوم على النادي الأهلي في مباراة جمعت بينهما، في الأسبوع الأخير من الدوري المصري بهدفين مقابل هدف.

وخرج سعد سمير مصابًا أثناء المباراة بعد تدخل عنيف من قبل لاعب الزمالك يوسف أوباما، ما أدى إلى إصابة قوية في الركبة لمدافع الأهلي واستبدل بالمدافع محمد نجيب.

وأحرز هدفي الزمالك في المباراة كابنجو كاسنجو واللاعب أيمن حفني، وأحرز وليد سليمان هدفًا من ضربة جزاء للنادي الأهلي.

وفي مباراة جمعت بين قطبي الكرة المصرية في نهائي الكأس مصر 2016، فاز فيها المارد الأبيض بثلاثية مقابل هدف للأهلي، أصيب خلالها اللاعب سعد سمير في وجهه بعد تدخل عنيف من لاعب الزمالك باسم مرسي بالكوع.

وأحرز باسم مرسي هدفين ومصطفى فتحي هدف مقابل هدف لعبدالله السعيد من ضربة جزاء للأهلي.