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القبض على مدرب التقط صورا وفيديوهات بكاميرا تجسس داخل حمَّام مكان عمله

منذ 29 دقيقة
القبض على مدرب التقط صور وفيديوهات بكاميرا تجسس وضعها بحمام مكان عمله

القبض على مدرب التقط صور وفيديوهات بكاميرا تجسس وضعها بحمام مكان عمله

كتب: مصطفى الصبري

قالت شرطة ولاية "ماريلاند" الأمريكية، إنها ألقت القبض على مدرب تشجيع، لأنه وضع "كاميرا تجسس" في الحمام، والتقط صورا للأطفال والكبار "سِرًّا".

ووجهت شرطة منطقة "مونتجمري"، التابعة للولاية، لـ"كريستيان جيل"، البالغ من العمر 21 عاما، ويعمل مدرب تشجيع، تهمة المراقبة المرئية للأطفال والبالغين دون موافقتهم، وفقا لموقع "فوكس نيوز" الأمريكي.

يذكر أن "كريستيان جيل" عمل كمدرب تشجيع في استديو "شوك ويفز أول ستارز"، واكتشف مالك المكان أنه أخفى كاميرا في حمام للجنسين.

وورد أن الشرطة الأمريكية، صادرت أجهزة إلكترونية، في أثناء تفتيش منزل جيل، ووجدت حوالي 49 صورة التُقِطَت في الحمام المذكور، وأكدت أن هناك صورًا إضافية وملفات فيديو من الحمام تم حذفها.

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