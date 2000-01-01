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رجل يعترف بالاعتداء جنسيا على حصان

منذ 30 دقيقة
رجل مشرد يعترف للشرطة أنه اغتصب حصان

رجل مشرد يعترف للشرطة أنه اغتصب حصان

كتب: مصطفى الصبري

اعترف رجل مشرد، في ولاية "أوريجون" الأمريكية، بالاعتداء جنسيا على حصان، بعد أن وجد صاحب الحصان أن الحيوان مربوط بطريقة غير عادية.

كينيث لييا دويك، يبلغ من العمر 20 عاما، وهو حاليا في سجن "واشنطن"، منذ يوم الخميس الماضي، للاشتباه في أنه اعتدى جنسيا على حصان، وسطو من الدرجة الثانية، الأسبوع الماضي، على ممتلكات ريفية في منطقة "هيلسبورو"، وفقا لموقع "فوكس نيوز" الأمريكي.

وذكرت سجلات المحكمة والشرطة أن دويك اقتحم الإسطبل، ومارس الجنس مع حصان أسمر يدعى "إيلي"، وبعدها اكتشف كان مربوطا بطريقة غير عادية، مما أثار شكه.

وأرسلت مالكة الحصان صورة للحيوان إلى ابنتها، وهي طبيبة بيطرية، وقالت إنه يبدو وكأن الحصان تعرض للاعتداء الجنسي.

وورد أن المالكة قالت إنها تلقت مكالمة هاتفية، قبل الحادث بيوم، من رجل عرف نفسه باسم دويك، يسألها عما إذا كان بإمكانه أن يقيم في ممتلكاتها، وصفت مالكة الأسطبل هذا الرجل بأنه رجل "مشرد".

وقال ديوك للمحققين إنه خرج بحثا عن العمل قبل أن يعترف باغتصاب الحصان جنسيا، كما نقلت إفادة خطية له قوله إنه نفذ الفعل البذيء لأنه لم يكن في وعيه الطبيعي.

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