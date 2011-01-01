نسخة أمريكية من برنامج مسابقات تركي بين الأزواج

صورة أرشيفية
كسر برنامج تركي للمسابقات عادة استيراد برامج الترفيه من أمريكا، وعرضها على شاشات الدول الأخرى، ليحصل العكس هذه المرة.
البرنامج التركي "زوجي يعرف أكثر"، تم بثه على مدار 4 مواسم في تركيا، ما بين أعوام 2012-2016، بمجموع 315 حلقة، على قناة "دي"، ستكون له نسخة أمريكية اعتبارا من اليوم.
وكانت صحيفة حرييت التركية قد نقلت أن البرنامج بالنسخة الأمريكية سيبدأ بثه اعتبارا من أمس 25 أبريل، على قناة Lifetime الأمريكية، ويحمل نفس الاسم بالإنجليزية My Partner Knows Best.
وأوضحت الصحيفة أن نجما هوليوود الزوجان جيسن بيغز وجيني مولين، سيقدمان البرنامج.
كما لفتت أن مضمون المسابقة سيكون نفسه، كما في النسخة التركية، وهو عبارة عن برنامج ترفيهي، سيحاول فيه الزوجان التعرف على بعضهما من خلال المسابقات والتوقعات.
والبرنامج مقدم في إطار كوميدي ترفيهي، يحصل فيه الزوج الذي يحقق أعلى نقاط على جائزة مالية، وفي النسخة التركية كانت الجائزة عبارة عن مركبة حديثة.
مع كل مباراة تنطلق مشاركا فيها تتجه الأنظار حوله، وتتعالى أصوات الفرحة مع كل هدف يسجله، وتمتلئ مواقع التواصل بضرب الأمثلة في الإصرار والتحدي والنجاح مع كل.....
أثارت صورة تجمع الدولي محمد صلاح وزوجته، عقب مباراة فريقه "ليفربول" ضد "روما" التي تألق فيها صلاح، موجة سخرية عارمة، بسبب الهيئة التي ظهرت عليها زوجة صلاح، أو "
أصبح نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح حديث العالم أجمع، فلا تجد مجالا إلا ويتحدث أهله عن الفرعون المصري المتألق، وباتت الصحف الرياضية العالمية
كشف نائب رئيس المجلس البلدي بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، فهد الروقي، أن السلطات السعودية قررت إهداء الفرعون المصري، محمد صلاح، قطعة أرض
بالفيديو| عروسان يقفزان في حمام سباحة.. "العروسة ماكنتش هتطلع"
تعليقات الفيسبوك