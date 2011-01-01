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نسخة أمريكية من برنامج مسابقات تركي بين الأزواج

منذ 27 دقيقة
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

كسر برنامج تركي للمسابقات عادة استيراد برامج الترفيه من أمريكا، وعرضها على شاشات الدول الأخرى، ليحصل العكس هذه المرة.

البرنامج التركي "زوجي يعرف أكثر"، تم بثه على مدار 4 مواسم في تركيا، ما بين أعوام 2012-2016، بمجموع 315 حلقة، على قناة "دي"، ستكون له نسخة أمريكية اعتبارا من اليوم.

وكانت صحيفة حرييت التركية قد نقلت أن البرنامج بالنسخة الأمريكية سيبدأ بثه اعتبارا من أمس 25 أبريل، على قناة Lifetime الأمريكية، ويحمل نفس الاسم بالإنجليزية My Partner Knows Best.

وأوضحت الصحيفة أن نجما هوليوود الزوجان جيسن بيغز وجيني مولين، سيقدمان البرنامج.

كما لفتت أن مضمون المسابقة سيكون نفسه، كما في النسخة التركية، وهو عبارة عن برنامج ترفيهي، سيحاول فيه الزوجان التعرف على بعضهما من خلال المسابقات والتوقعات.

والبرنامج مقدم في إطار كوميدي ترفيهي، يحصل فيه الزوج الذي يحقق أعلى نقاط على جائزة مالية، وفي النسخة التركية كانت الجائزة عبارة عن مركبة حديثة.

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