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‬5 فوائد للمشي والركض تحت الأمطار

منذ 12 دقيقة
‬5 فوائد للمشي والركض تحت الأمطار

‬5 فوائد للمشي والركض تحت الأمطار

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

مع سقوط المطر، يشعر العديد من الأشخاص برغبة في المشي أو الركض تحت زخات المطر، إلا أن الخوف من الإصابة بالأمراض قد يمنعهم من ذلك.

لكن يبدو أنه بعد هذه الدراسة، سيحبذ الكثيرون المشي تحت مياه الأمطار، لا سيما لما له من فوائد عديدة.

وذكر موقع "footfiles" عدد من الفوائد للمشي تحت المطر، وهم كالتالي:

- الهواء يكون أكثر نقاءً:

كشفت دراسة نشرتها مجلة "Atmospheric Chemistry and Physics"، أن الهواء عقب سقوط الأمطار يكون أكثر نقاءًا عن الأوقات العادية، والسبب هو أنه قطرات المطر يكون لديها القدرة على جذب المئات من الجزيئات الملوثة مثل التراب، والسخام، والكبريتات والبكتيريا، قبل أن تصل إلى الأرض.

- تحسين المزاج:

يحسن المشي تحت المطر مزاج الأشخاص المكتئبين ويشعرهم بالراحة النفسية، وهذه الفائدة التي تؤكدها الدراسات يلمسها العديد من الناس بشكل مباشر، ويتحدثون عنها معبرين عن أنفسهم من دون الحاجة إلى الاستعانة بالدراسات.

- الشعور بالسعادة:

أكدت الدراسات أن للرائحة التي تنتجها الباكتيريا الموجودة في التربة والنباتات نتيجة المطر تأثير مهدئ، وتدفع إلى الشعور بالراحة النفسية.

- خفض الوزن:

يساهم المشي السريع والركض أثناء المطر في خفض الوزن بسرعة أكبر من المشي في أيام أخرى، إذ يحتاج الجسم إلى توليد حرارة أكثر، ويصرف سعرات حرارية أكثر، فيسرع الأيض ويزداد خفض الوزن.

- الرطوبة جيدة لبشرتك وصحتك:

المستويات العالية من الرطوبة في الهواء تساهم في الحفاظ على بشرتك وتجلعها أكثر شباب ونضرة.

ويعتقد بعض الباحثين أنه عندما تكون مستويات الرطوبة 43٪ وأعلى، ما يقرب من 3/4 من جزيئات الفيروس المحمولة جوًا عاجزة عن التأثير على البشرة.

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