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صدق أو لا تصدق.. زيدان رفض التعاقد مع محمد صلاح في الصيف الماضي

منذ 41 دقيقة
محمد صلاح

محمد صلاح

كتب: وكالات

تتناقل الصحف يوميا أنباء عن رغبة نادي ريال مدريد في التعاقد مع نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، لكن هناك مفاجأة كبيرة كشفت عنها صحفية إكسبريس الإنجليزية، وهي أن نادي ريال مدريد الإسباني سعى للتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، خلال الصيف الماضي عندما كان متواجد مع فريق روما الإيطالي، بحسب "يوروسبورت".

وقالت الصحيفة إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد سعى للتعاقد مع محمد صلاح في الصيف الماضي، بعد تألقه مع نادي روما الإيطالي، إلا أن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان رفض التعاقد معه. 

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد يعتزم تقديم عرض يصل لـ122 مليون يورو بالإضافة إلى تقديم خدمات سيبايوس والذي يهدف كلوب مدرب ليفربول للتعاقد معه من أجل إغراء إدارة الريدز بالتخلي عن "مومو". 

جدير بالذكر أن صلاح انتقل من روما إلى ليفربول في الصيف الماضي في صفقة قدرت بـ45 مليون يورو، ليقدم النجم المصري موسمًا رائعًا مع الفريق الإنجليزي، حيث أحرز 43 هدفا مع الريدز حتى الآن.

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