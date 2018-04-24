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كره الذهاب إلى عمله فقرر دهس المارة في الطريق

منذ 30 دقيقة
كره الذهاب إلى عمله فقرر دهس المارة في الطريق

كره الذهاب إلى عمله فقرر دهس المارة في الطريق

كتب: وكالات

هل أحسست يوما أنك تكره الذهاب إلى عملك؟ أيا كان السبب الذي دفعك إلى ذلك لا تفعل مثل الأمريكي آلدينجر الذي قرر الإقدام على عمل مجنون حتى لا يذهب إلى عمله.

وتعمد  آلدينغر، 22 عاما، دهس امرأتين في مدينة بوتيل في ولاية واشنطن، وحاول دهس شخص ثالث لكنه تمكن من النجاة، بحسب موقع Komo news الأمريكي. 

وبحسب "سبوتنيك"، نقلت إحدى المرأتين إلى المستشفى، فيما أسعفت الثانية في مكان الحادث، واعترف السائق بعد اعتقاله خلال التحقيق معه، وقال: كان علي تغيير أي شيء في حياتي، لذا قررت دهس هؤلاء الأشخاص، لم أكن أنوي قتلهم، أردت فقط إصابتهم.

ولم يجد رجال الشرطة أي أثر للكحول أو المخدرات في دم السائق، كما أنه لا يعاني من أمراض نفسية، ولكنه أفاد بأنه لم يذق طعم النوم منذ ثلاثة أيام بسبب الأرق.

وأشار رجال الشرطة إلى أن آلدينغر يرغب في دخول السجن، وعبر عن تعاطفه مع ضحاياه واعتبر الحادث "خبرة حياتية".   

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