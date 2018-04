كره الذهاب إلى عمله فقرر دهس المارة في الطريق

هل أحسست يوما أنك تكره الذهاب إلى عملك؟ أيا كان السبب الذي دفعك إلى ذلك لا تفعل مثل الأمريكي آلدينجر الذي قرر الإقدام على عمل مجنون حتى لا يذهب إلى عمله.

وتعمد آلدينغر، 22 عاما، دهس امرأتين في مدينة بوتيل في ولاية واشنطن، وحاول دهس شخص ثالث لكنه تمكن من النجاة، بحسب موقع Komo news الأمريكي.

وبحسب "سبوتنيك"، نقلت إحدى المرأتين إلى المستشفى، فيما أسعفت الثانية في مكان الحادث، واعترف السائق بعد اعتقاله خلال التحقيق معه، وقال: كان علي تغيير أي شيء في حياتي، لذا قررت دهس هؤلاء الأشخاص، لم أكن أنوي قتلهم، أردت فقط إصابتهم.

Court file: Man hit people with his car in Bothell to get out of work: https://t.co/wpVEqPtqwL pic.twitter.com/VY43ikdzs0